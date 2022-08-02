РНКБ выдал более 10 млрд рублей по ипотечным кредитам в 2022 году

За 7 месяцев 2022 года Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) выдал более 10 млрд рублей по ипотечным кредитам

РНКБ отметил сохранение высокого спроса на ипотечные кредиты: за семь месяцев текущего года банк выдал более 3 тыс. займов на 10,8 млрд рублей . 40% заявок на ипотеку клиенты формили онлайн, без визита в офис банка. 55% сделок прошли полностью в электронном виде.

Около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки банк выдал по льготным госпрограммам, в том числе 1 млрд рублей по программе «Господдержка 2022» и более 900 млн рублей по «Семейной ипотеке». Кроме того, банк уже одобрил заявки на ипотеку по новой госпрограмме для сотрудников IT-сферы на общую сумму около 330 млн рублей.

РНКБ предоставляет скидку к процентной ставке по ипотечным госпрограммам в размере 1% в случае, если объект строится с помощью проектного финансирования РНКБ.