РНКБ выдал более 10 млрд рублей по ипотечным кредитам в 2022 году
За 7 месяцев 2022 года Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) выдал более 10 млрд рублей по ипотечным кредитам
РНКБ отметил сохранение высокого спроса на ипотечные кредиты: за семь месяцев текущего года банк выдал более 3 тыс. займов на 10,8 млрд рублей. 40% заявок на ипотеку клиенты формили онлайн, без визита в офис банка. 55% сделок прошли полностью в электронном виде.
Около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки банк выдал по льготным госпрограммам, в том числе 1 млрд рублей по программе «Господдержка 2022» и более 900 млн рублей по «Семейной ипотеке». Кроме того, банк уже одобрил заявки на ипотеку по новой госпрограмме для сотрудников IT-сферы на общую сумму около 330 млн рублей.
РНКБ предоставляет скидку к процентной ставке по ипотечным госпрограммам в размере 1% в случае, если объект строится с помощью проектного финансирования РНКБ.
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Активным спросом пользуется и ипотека на индивидуальное жилищное строительство в Крыму: клиенты получили кредиты на строительство дома на общую сумму более 240 млн рублей. Средняя сумма ипотечных кредитов РНКБ за 7 месяцев — 4,2 млн рублей.
«Благодаря льготным госпрограммам кредитования желающие могут оформить ипотечный кредит на покупку жилья по сниженным процентным ставкам. Жителям материковой части России мы предоставили возможность приобрести квартиру в ипотеку без визита в банк с помощью дистанционного оформления сделки. Первые такие сделки банк совершил в прошлом году, и с тех пор услуга набирает популярность», — рассказал председатель правления РНКБ Михаил Якунин.
Как писали ранее Юга.ру, клиенты РНКБ могут оформить кредитную карту с льготным периодом до 115 дней. А в июле банк начал приём заявок на автокредиты с господдержкой.