Уралсиб получил премию FINAWARD за клиентоориентированный подход при создании карты «Прибыль»

25 августа банк Уралсиб получил премию в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD в номинации «За клиентоориентированный подход к разработке дебетового продукта»

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Банк создал «Прибыль» на основе тщательного изучения рынка и предпочтений клиентов, благодаря чему продукт пользуется стабильно высоким спросом у целевой аудитории и регулярно становится участником и лидером рейтингов лучших карточных продуктов. Так, недавно она возглавила топ-3 рейтинга лучших доходных карт июня по версии портала Банки.ру.

Карта обеспечивает держателю высокий доход: новые клиенты в течение первых двух месяцев после её открытия получают 9,5% годовых на ежедневный остаток, затем ставка снижается до стандартных 7% годовых. Требование по сумме обязательных покупок для получения повышенной процентной ставки — всего 10 тыс. рублей в месяц (начиная со второго месяца после открытия карты), при таких тратах карта будет обслуживаться бесплатно автоматически. Дополнительный доход по карте обеспечивает кешбэк: бонусная программа банка «Уралсиб Бонус» предполагает возврат до 3% за все покупки (в бонусных рублях).

FINAWARD — премия инноваций и достижений финансовой отрасли, учрежденная деловым журналом «Банковское обозрение» в 2012 году. Изначально премией «БАНКОВСКАЯ СФЕРА» награждали только банки, с 2016 года в премии стали участвовать также финансовые компании. C 2019 года премия обрела новый бренд — FINAWARD — и официальный аудит подсчета голосов в конкурсных номинациях. Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества. В рамках внеконкурсных номинаций награждаются банки, финансовые компании и их проекты за отдельные достижения на российском финансовом рынке за отчетный период.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».