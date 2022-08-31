Приложение айтишников из Новороссийска по поиску животных PetHub запустят в Грузии

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сервис для поиска домашних животных PetHub начнет работать в Грузии. Позже его планируют запустить и в других странах СНГ

Команда программистов из Новороссийска создала приложение по поиску животных PetHub. Его запустили в России в октябре 2021 года. Сейчас оно насчитывает около 50 тыс. пользователей.

Один из основателей сервиса Григорий Калиниченко сообщил Юга.ру, что в сентябре приложение заработает в Грузии. В дальнейшем его планируют запустить в странах СНГ и ближнем зарубежье.

Сервис заработает в Грузии примерно 19-23 сентября. Сейчас он на стадии юридического оформления. Бюджет проекта составил 15 тыс. долларов до конца 2022 года.

«Выбор пал на Грузию, потому что там достаточно понятные и простые законы, не большой бюджет открытия, и маркетинга. После достижения прибыли пойдём в другие страны», — добавил Калиниченко. 

Также он отметил, что приложение остается бесплатным. За размещение объявлений платить тоже не надо. Но теперь в нем есть дополнительные услуги по аналогии «Авито» — поднятие и выделение объявления. Эти функции платные. За счет них разработчики ускорят развитие проекта.

Отметим, PetHub является единственным приложением в России, которое позволяет бесплатно отыскать питомца или купить его. Также в приложении можно записать животное к врачу и купить зоотовары. Ранее Юга.ру тестировали приложение.

Грузия Животные Новороссийск

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