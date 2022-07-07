Программисты из Новороссийска создали приложение PetHub по поиску животных
Команда разработчиков из Новороссийска создала приложение, в котором можно найти себе питомца или сообщить о его пропаже. Юга.ру его протестировали
Для чего нужен PetHub?
Команда программистов из Новороссийска разработала бесплатное приложение PetHub. С помощью него можно сообщить о пропаже питомца, найти себе пушистого любимца и даже записать к ветеринару.
Функционал сервиса позволяет смотреть объявления списком или на «Яндекс картах». Объявления там отмечаются специальными значками по категориям. В приложении можно создать личный кабинет, добавлять объявления в избранное и даже найти пару своему питомцу.
Как работает приложение?
Журналистка Юга.ру решила протестировать приложение. Зарегистрироваться в нем довольно просто — нужно ввести номер телефона и ввести специальный код. Далее указываем город и можно пользоваться полным функционалом.
Приложение содержит девять разделов, в которых есть подпункты. Например, если вы хотите купить собаку, то нужно открыть пункт «продажа», выбрать в списке животное, которое хотите приобрести и искать подходящего питомца.
Загрузить объявление тоже несложно. Для этого нужно нажать на плюс по центру панели, выбрать необходимый раздел, загрузить фото, добавить описание и можно публиковать.
Кроме того, когда вы размещаете объявление о пропаже животного, нужно отметить точный адрес на карте. Тогда другие пользователи будут получать уведомление «в вашем районе пропало животное», когда окажутся в радиусе метки.
Как создавали PetHub
Один из разработчиков приложения Григорий Калиниченко рассказал об истории создания приложения. На день рождения его дочь попросила таксу. Сначала возникли сложности с покупкой собаки через интернет, а когда питомца все же завели, столкнулись с другими проблемами. Собака начала рыть норы, бегать по улице и семья стала переживать за любимца. Так пришла идея создать приложение, где можно будет покупать животных или искать потеряшек.
«Для того, чтобы создать такое приложение, на старте требовался немалый бюджет. Поэтому мы с моими друзьями Романом Михниченко и Денисом Долгополовым в августе 2019 открыли сервис по доставке еды в Новороссийске, а прибыль вкладывали в создание мобильного сервиса PetHub», — рассказал Калиниченко.
Запустили сервис меньше года назад — в октябре 2021 года. Сейчас им пользуются 41 тыс. человек по всей России. Работают над приложением шесть человек — три программиста, дизайнер, иллюстратор и юрист. Скачать его можно в AppStore и Google Play.
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