Программисты из Новороссийска создали приложение PetHub по поиску животных

Команда разработчиков из Новороссийска создала приложение, в котором можно найти себе питомца или сообщить о его пропаже. Юга.ру его протестировали

Для чего нужен PetHub?

Команда программистов из Новороссийска разработала бесплатное приложение PetHub. С помощью него можно сообщить о пропаже питомца, найти себе пушистого любимца и даже записать к ветеринару.

Функционал сервиса позволяет смотреть объявления списком или на «Яндекс картах». Объявления там отмечаются специальными значками по категориям. В приложении можно создать личный кабинет, добавлять объявления в избранное и даже найти пару своему питомцу.

Как работает приложение?

Журналистка Юга.ру решила протестировать приложение. Зарегистрироваться в нем довольно просто — нужно ввести номер телефона и ввести специальный код. Далее указываем город и можно пользоваться полным функционалом.

Приложение содержит девять разделов, в которых есть подпункты. Например, если вы хотите купить собаку, то нужно открыть пункт «продажа», выбрать в списке животное, которое хотите приобрести и искать подходящего питомца.

Загрузить объявление тоже несложно. Для этого нужно нажать на плюс по центру панели, выбрать необходимый раздел, загрузить фото, добавить описание и можно публиковать.