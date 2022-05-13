ФК «Сочи» обратился в швейцарский суд, чтобы поиграть в еврокубках

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Четыре российских клуба подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на запрет российским командам участвовать в европейских футбольных соревнованиях

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил Россию от участия в международных турнирах в сезоне 2022/23, а также отклонил заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032. Также пресс-служба организации сообщила, что сборная России не примет участия в Лиге наций сезона-2022/23, молодежная сборная России не проведет заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы, женская сборная России не выступит на чемпионате Европы 2022 года, а сборные России по мини-футболу отстранены от участия в международных соревнованиях. А из плей-оф Лиги Европы исключили «Спартак», сообщает ТАСС.

Четыре лидера турнирной таблицы РПЛ (ФК «Зенит», ФК «Динамо», ФК «Сочи» и ЦСКА), которые могут претендовать на еврокубки по итогам сезона, подали в Спортивный арбитражный суд Лозанны апелляцию на это решение. Также клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы. В сообщении на сайте ФК «Сочи» говорится, что клуб «выражает искреннюю надежду, что решение CAS будет соответствовать спортивным ценностям, определенным УЕФА в рамках своей деятельности, и духу соревнований по футболу».

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До конца сезона РПЛ осталось два матча, ФК «Зенит» досрочно оформил чемпионство. До отстранения российских команд первое место в российском чемпионате позволяло клубу участвовать в групповой стадии Лиги чемпионов. Вторая позиция позволяла команде попасть на квалификацию ЛЧ. За третье и четвертое места клубы могли попасть на отборочные встречи Лиги Европы. Победитель Кубка России попадал в квалификацию Лиги Европы.

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