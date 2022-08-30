Сотрудник Росгвардии на автомобиле насмерть сбил ребёнка. Его осудили на 6 лет колонии

Бывшего сотрудника Росгвардии обвиняли в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Согласно материалам дела, 5 мая 2022 года Кошелев, находясь при исполнении и в состоянии алкогольного опьянения, с 20:17 до 20:30 управлял принадлежащим ему автомобилем Hyundai Accent и сбил ребенка. Пешеход от полученных в результате ДТП травм скончался на месте.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, подсудимый, который в период следствия находился под домашним арестом, отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. На судебном заседании Кошелев полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Рассмотрев материалы дела и изучив доказательства сторон, суд признал бывшего сотрудника Росгвардии виновным. Его взяли под стражу в зале суда и отправили на 6 лет в исправительную колонию общего режима. Также Кошелева на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, с него взыскали 1 млн 600 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевших. Приговор в законную силу не вступил.

Как писали Юга.ру, Кореновский районный суд назначил 6 лет колонии и 1 млн. рублей штрафа полицейскому. В 2021 году он сел за руль пьяным и сбил двух рабочих.