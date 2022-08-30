Пассажирка авиарейса из Турции попыталась провезти в Сочи 65 литров духов в канистрах

В аэропорту Сочи таможенники изъяли у пассажирки из Турции 13 канистр с духами

Пассажирка привлекла внимание таможенников большим багажом. Она везла чемоданы, коробки и сумки общим весов в 125 кг. Пассажирскую декларацию она не заполняла и в таможенный орган не подавала.

Когда она проходила досмотр, то на рентгене сотрудники заметили множество однородных предметов. Позже оказалось, что это были 13 пластиковых канистр с духами. Весь объем составил 65 литров.

«Судя по количеству и характеру товара, он предназначался не для личного пользования, поэтому подлежал таможенному декларированию. Товар изъят, образцы направлены на экспертизу», — рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Теперь ей грозит штраф.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи женщина пыталась провезти через границу сигареты. Для этого она спрятала под юбкой 230 пачек.