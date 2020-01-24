В Сочи женщина спрятала 230 пачек сигарет под юбкой, чтобы пройти таможню

Во время личного таможенного досмотра сотрудники установили, что у женщины под курткой-пальто надето платье-колокол, в подъюбнике которого в специально сделанных карманах она спрятала 23 блока сигарет. Таможенники рассказали, что подозрение у них вызвали нереалистичные пропорции тела контрабандистки.

Кроме того, у ее подруги под меховой курткой и платьем нашли закрепленные скотчем на теле 23 блока сигарет. Еще одна жительница Абхазии под одеждой пыталась пронести на себе 157 пачек сигарет. Против женщин возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России (Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников и несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров), сообщили 24 января в пресс-службе Сочинской таможни.

Как писали Юга.ру, в июне 2019 года на российско-абхазской границе задержали машину с вином вместо колеса.