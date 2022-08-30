В Белореченске пройдёт всероссийский фестиваль уличных театров

3 сентября, в день празднования 160-летия Белореченского района и 45-летия предприятия «ЕвроХим-БМУ», в Белореченске состоится всероссийский фестиваль уличных театров «Маска»

Из разных городов России — Санкт-Петербурга, Астрахани, Ростова-на-Дону и других — в город приедут лучшие команды уличных театров, чтобы показать свои спектакли на нескольких площадках города.

В рамках фестиваля Белореченский район впервые посетят профессиональные уличные коллективы: «АспектР»;

театр маски «Странствующие куклы господина Пэжо»;

театр «СоЛу»;

театр-улица «ЛаРамБла»;

театр «Чудо».

Театральные представления пройдут 3 сентября в Белореченске на улице Ленина (на площади между администрациями и участке возле здания бывшего кинотеатра «Космос»).

Зрители смогут присоединиться к зрелищным представлениям и почувствовать себя героями театрального шоу. В июне подобный фестиваль уличных театров на юге России открывал курортный сезон в Геленджике.