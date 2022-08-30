В Белореченске пройдёт всероссийский фестиваль уличных театров

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

3 сентября, в день празднования 160-летия Белореченского района и 45-летия предприятия «ЕвроХим-БМУ», в Белореченске состоится всероссийский фестиваль уличных театров «Маска»

Из разных городов России — Санкт-Петербурга, Астрахани, Ростова-на-Дону и других — в город приедут лучшие команды уличных театров, чтобы показать свои спектакли на нескольких площадках города.

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В рамках фестиваля Белореченский район впервые посетят профессиональные уличные коллективы:

  • «АспектР»;
  • театр маски «Странствующие куклы господина Пэжо»;
  • театр «СоЛу»;
  • театр-улица «ЛаРамБла»;
  • театр «Чудо».

Театральные представления пройдут 3 сентября в Белореченске на улице Ленина (на площади между администрациями и участке возле здания бывшего кинотеатра «Космос»).

Зрители смогут присоединиться к зрелищным представлениям и почувствовать себя героями театрального шоу. В июне подобный фестиваль уличных театров на юге России открывал курортный сезон в Геленджике.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в канун празднования 45-летия «ЕвроХим-БМУ» на территории химзавода начались увлекательные экскурсии для детей, родственников и друзей сотрудников предприятия.

Белореченский район ЕвроХим отдых Развлечения Театры Фестивали

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