В Геленджике пройдет фестиваль уличных театров «Передвижники»

6 июня в Геленджике откроется театральный фестиваль «Передвижники». Он будет идти 4 дня

В 19:00 6 июня на Центральной площади Геленджика откроется фестиваль уличных театров «Передвижники». Первой постановкой станет «Руслан и Людмила». Ее покажет московский театр «Трикстер» в 20:00.

Фестиваль пройдет в городе уже во второй раз и откроет курортный сезон. В нем примут участие лучшие уличные театры России. Труппы будут выступать практически одновременно на трех площадках — на Центральной площади, площадке у парусной школы и у историко-краеведческого музея.

На «Передвижниках» зрителям покажут спектакли «Истоки», «Французская пекарня», «Этно», «Мистеарий» и многие другое. Завершится фестиваль 10 июня в 20:00 постановкой «Ловцы снов» от театра «Пластилиновый дождь».

Еще одной локацией фестиваля станет набережная. Там с 7 по 9 июня в 18:00 будут выходить на променад «Странствующие куклы Господина ПЭЖО», московский театр «Огненные люди» и альметьевский театр «Легкие крылья».