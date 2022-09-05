В Краснодаре пройдёт выставка современного искусства «Обратимость»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из письма от организаторов выставки «Обратимость»
    © Скриншот из письма от организаторов выставки «Обратимость»

В Краснодаре в культурном пространстве «Пустое место» 17 сентября откроется групповая выставка современного искусства «Обратимость»

Цель проекта — собрать в одном месте художников разных поколений и в разнообразии стилей показать творчество как один непрерывный процесс. Представлена 21 работа десяти авторов, среди которых Дмитрий Прокопович, Андрей Серков, Михаил Смаглюк, Тенгиз Шамов, Владимир Кандр, Лена Романовская, Настя Никитина, Любовь Харламова, Савелий Харламов, Тати Солодовникова.

По словам организаторов экспозиции, художников волнует культурный климат города, поскольку все они связаны с ним происхождением. Пространство выставки условно разделено светом на несколько стадий: зарождение, взросление, блуждание, принятие и исход. Стены задают направление движению по кругу и замыкают экспозицию в петлю цикла жизни.

Выставка «Обратимость» будет работать с 17 по 25 сентября ежедневно с 12:00 до 20:00 по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33. Возрастное ограничение 18+. Стоимость билетов 300 рублей. Купить можно по ссылке

  • © Скриншот из письма от организаторов выставки «Обратимость»
    © Скриншот из письма от организаторов выставки «Обратимость»
  • © Скриншот из письма от организаторов выставки «Обратимость»
    © Скриншот из письма от организаторов выставки «Обратимость»
  • © Скриншот из письма от организаторов выставки «Обратимость»
    © Скриншот из письма от организаторов выставки «Обратимость»
  • © Скриншот из письма от организаторов выставки «Обратимость»
    © Скриншот из письма от организаторов выставки «Обратимость»

Как писали Юга.ру, в краснодарской галерее «Особняк» 3 сентября открылась мемориальная выставка «Валерий Рыжков. Наследие». В главном зале представлено около 40 пейзажей и натюрмортов, которые продемонстрируют эволюцию живописного стиля мастера.

Афиша Выставки Искусство Краснодар

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