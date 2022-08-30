С 30 августа самолеты из Москвы в Сочи летают по специальному воздушному коридору

Самолеты из Москвы, следующие в Сочи и Турцию смогут пользоваться специальным воздушным коридором, который сократит время полета

С 30 августа для российских авиакомпаний заработал специальный воздушный коридор, который сократит время полета. Но летать по нему будут только рейсы из Москвы в Сочи, Турцию и обратно.

Коридор предполагает не более 15 рейсов в час в каждую сторону. Остальные рейсы сверх лимита будут летать через воздушное пространство Казахстана.

Ранее Юга.ру писали, что для воздушного коридора из закрытого пространства хотели изъять зону шириной 10 км в диапазоне высот от FL330-530 (10,05–10,65 км). Предполагается, что перелет из Внуково в Сочи сократится более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут. На сколько сократятся рейсы из Москвы в Турцию — пока неизвестно.

Решение об открытии воздушного коридора приняли 29 августа в Госкорпорации по организации воздушного движения, сообщил РБК. Полеты по укороченному пути начали выполнять в 00:00.

Напомним, с 24 февраля в Краснодарском крае закрыты все аэропорты, кроме сочинского.