Власти планируют уменьшить зону, закрытую для полетов над Краснодарским краем

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • Открытие новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Открытие новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Госкорпорация по организации воздушного движения намерена сократить время перелетов в Сочи и Турцию

27 августа об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в пяти российских авиакомпаниях. Изменение заключается в том, что из закрытой с начала военной спецоперации в Украине воздушной зоны на юге России намерены исключить маршрут шириной 10 км, что сократит маршрут перелетов в аэропорты Сочи и Турции. Это может сократить время в воздухе.

Собеседники РБК сообщили, что вопрос будет обсуждаться на совещании с авиакомпаниями по организации полетов из центральных областей на юг РФ в обход воздушного пространства Казахстана. Совещание должна провести Госкорпорация по организации воздушного движения в понедельник, 29 августа.

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Речь идет об изъятии из закрытой зоны маршрута шириной 10 км в диапазоне высот от FL330-530 (10,05–10,65 км). По словам источников издания, авиакомпании только приступили к штурманским расчетам, однако уже ясно, что перелет из Внуково в Сочи сократится более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут. Сократятся и рейсы из Москвы в Турцию, но пока неизвестно, на сколько.

РБК направил запросы в пресс-службы Минобороны и Госкорпорация по организации воздушного движения. Представитель Росавиации отказался от комментариев.

Как сообщали Юга.ру, аэропорты юга страны, включая Анапу, Краснодар и Геленджик, остаются закрытыми для пассажиров. Чаcть авиакомпаний отменила покупку билетов в эти аэропорты до весны 2023 года. В конце августа без объяснений отменили морские пассажирские перевозки в Абхазию, Новороссийск и Сочи. Сначала на два дня, но и через четыре дня их не возобновили.

Авиация Аэропорты Транспорт Украина

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