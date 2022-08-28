Власти планируют уменьшить зону, закрытую для полетов над Краснодарским краем

27 августа об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в пяти российских авиакомпаниях. Изменение заключается в том, что из закрытой с начала военной спецоперации в Украине воздушной зоны на юге России намерены исключить маршрут шириной 10 км, что сократит маршрут перелетов в аэропорты Сочи и Турции. Это может сократить время в воздухе.

Собеседники РБК сообщили, что вопрос будет обсуждаться на совещании с авиакомпаниями по организации полетов из центральных областей на юг РФ в обход воздушного пространства Казахстана. Совещание должна провести Госкорпорация по организации воздушного движения в понедельник, 29 августа.