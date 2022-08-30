В Севастополе из-за высокого уровня опасности День знаний пройдет только для первых и выпускных классов

Крым

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Школьные линейки 1 сентября в Севастополе проведут только для первых и выпускных классов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что День знаний в городе пройдет только для учеников первых и выпускных классов. Такое решение приняли из-за «жёлтого» уровня опасности.

«Жёлтый» уровень опасности считается высоким и устанавливается при наличии реальной террористической угрозы. 

Все остальные ученики отправятся 1 сентября на урок безопасности. Также в этот день во всех учебных заведениях будут дежурить сотрудники правоохранительных органов.

Развожаев отметил, что в 2022 году в Севастополе сформировали 214 первых классов. В них будут обучаться более 6 тыс. детей. До 5 сентября школы готовы принять еще 192 первоклассника. 

Как писали Юга.ру, в сентябре в российских школах проведут внеурочные часы по теме патриотизма и СВО. Ученикам предложат порассуждать, что такое героизм и подвиг,  на основе историй российских военных, которые находятся на территории специальной военной операции.

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