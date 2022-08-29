В школах в сентябре проведут внеурочные часы по теме патриотизма и СВО

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
    © Скриншот https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/

Минпросвещения России выложило в открытый доступ методические рекомендации для классных руководителей по теме урока «Наша страна — Россия»

Согласно календарю внеурочных классных занятий, патриотический час «Наша страна — Россия» должен пройти 12 сентября. Методические рекомендации опубликованы для всех классов. Для первоклассников — это знакомство с разнообразием природы своей страны.

С 5 по 11 класс ученикам предлагают порассуждать, что такое героизм и подвиг, на основе историй российских военных, которые находятся на территории специальной военной операции. В том числе следует приводить истории военных из регионов, где проводят занятия.

«Российские вооруженные силы совместно с силами ДНР и ЛНР ведут активные действия для достижения этих целей. Огромная военная и иная помощь коллективного Запада украинским властям затягивает боевые действия, увеличивает число жертв операции. Капитан Александр Романов во время боя обнаружил группу украинских националистов и принял решение вытеснить их на минное поле. В результате операции националисты сдались в плен, капитан Романов лично обезвредил 26 мин. Благодаря успешно проведенной операции российские войска без потерь заняли плацдарм».

Также ученикам предлагают дать определение «Родина» и «патриот». Согласно указанным целям, таким занятием рассчитывают пробудить в школьниках интерес к отечественной истории, а также воспитать гражданственность и патриотизм.

«Результаты занятия: понимание учащимися целей СВО, того, что жители ДНР и ЛНР — русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию. Российские военные — герои».

Ранее Юга.ру писали, что в школах Тихорецка поставили Парты Героев в честь выпускников-военных, погибших в Украине. А в Анапе назвали казачий класс именем погибшего на Донбассе атамана. 

Министерство просвещения России Образование Школа Школьники

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