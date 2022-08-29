В Сочи стало свободнее. Автомобильный трафик через пост Магри упал на 60%

29 августа мэр города Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что на посту Магри резко упал автомобильный трафик. Аэропорт и железнодорожный вокзал продолжают работать в режиме пиковых нагрузок

В своём телеграм-канале мэр Сочи рассказал, что основной отток туристов будет идти до 1 сентября. Поток транспорта через пост Магри — автомобильные ворота города уже снизился более чем на 60%. Аэропорт и Железнодорожный вокзал Сочи работают на уровне высокого сезона.

«Совместно с руководством воздушной гавани и СКЖД оцениваем ситуацию ежечасно, все наши дополнительные автобусы и «Ласточки» останутся в строю ровно столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить комфортное перемещение на курорте», — сообщил Копайгородский.

В соцсетях сегодня выкладывают битком забитые электрички из Сочи и пустые дороги там, где еще недавно каждый день собирались пробки.