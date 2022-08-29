В Сочи стало свободнее. Автомобильный трафик через пост Магри упал на 60%

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

29 августа мэр города Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что на посту Магри резко упал автомобильный трафик. Аэропорт и железнодорожный вокзал продолжают работать в режиме пиковых нагрузок

В своём телеграм-канале мэр Сочи рассказал, что основной отток туристов будет идти до 1 сентября. Поток транспорта через пост Магри — автомобильные ворота города уже снизился более чем на 60%. Аэропорт и Железнодорожный вокзал Сочи работают на уровне высокого сезона.

«Совместно с руководством воздушной гавани и СКЖД оцениваем ситуацию ежечасно, все наши дополнительные автобусы и «Ласточки» останутся в строю ровно столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить комфортное перемещение на курорте», — сообщил Копайгородский.

В соцсетях сегодня выкладывают битком забитые электрички из Сочи и пустые дороги там, где еще недавно каждый день собирались пробки. 

Юга.ру писали, что РЖД запустили дополнительные поезда для вывоза туристов с курортов Краснодарского края. Пиковыми днями массового выезда стали последние выходные августа. А в самом Сочи из-за большого количества туристов запустили дополнительные рейсы городских электричек.

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В Сочи стало свободнее. Автомобильный трафик через пост Магри упал на 60%
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