В Сочи запустили дополнительные электрички по городским маршрутам

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за большого количества туристов в Сочи запустили дополнительные рейсы городских электричек

В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что высокий турпоток сохранится в городе как минимум до конца лета. Поэтому в городе решили увеличить количество рейсов городских электричек.

Электричка «Лазаревская — Имеретинский курорт» будет курсировать восемь раз в день. Первый рейс будет отправляться в 5:38, а последний — в 19:21. В обратном направлении также будет восемь рейсов. Первый будет отправляться от Имеретинского курорта в 3:54, последний — в 22:08.

Семь электричек будут курсировать по маршруту «Сочи — Имеретинский курорт». Первые вагоны будут отправляться из города в 6:30, последние —в 22:30. Из Имеретинского курорта в Сочи первый рейс отправляется в 5:41, последний запланирован на 20:45.

Также добавили рейсы в направлении аэропорта Сочи. Из города они будут отправляться в 6:37, 8:57, 11:15, 13:30 и 19:06. Еще шесть рейсов будут курсировать из других городов и районов: в 10:46, 15:36 и 20:08 из Туапсе, в 12:49 из Анапы, в 16:50 из Дагомыса и в 21:45 из Лазаревской.

Полные расписание можно посмотреть на сайте РЖД и АО «Кубань Экспресс-Пригород». Уточнить информацию можно по телефону 8-800-775-00-00 или в кассах продажи железнодорожных билетов.

Напомним, с 24 февраля в Краснодарском крае закрыты все аэропорты, кроме сочинского. Из-за высокого потока туристов РЖД организовало дополнительные рейсы в города на черноморском побережье, а из Москвы и Санкт-Петербурга запустили автобусы.

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