Позавтракать в модном кафе и помочь людям с аутизмом. В Краснодаре пройдёт «Большой завтрак»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Einladung_zum_Essen с сайта pixabay.com
    © Фото Einladung_zum_Essen с сайта pixabay.com

28 августа фонд «Открытая среда», краснодарские кафе и блогеры проведут «Большой завтрак» в поддержку людей с аутизмом

В воскресенье 28 августа в Краснодаре пройдёт благотворительный завтрак. Местные блогеры на день станут официантами в семи заведениях и будут рассказывать гостям о фонде «Открытая среда», который помогает социализироваться подросткам и взрослым с аутизмом. Все чаевые, оставленные с 10 до 13 часов, переведут на благотворительность

«Подобная акция привлекает внимание жителей города к тому, что люди с аутизмом среди нас и им нужна наша поддержка. 160 подопечных «Открытой среды» каждый день учатся жить самостоятельно и общаться, надеяться быть принятыми в обществе. И, согласитесь, делать добрые дела вместе приятнее?», — рассказывает инфлюенсер, участница «Больших завтраков» и сотрудница «Открытой среды» Алина Перадзе.

GUCCI, D&G, McQueen и другие:

Акцию в поддержку людей с расстройством аутистического спектра поддержали: 

  • пицца-бар КУБАНА TOSCANA;
  • кафе здорового питания «Хорошая еда»;
  • кафе «ГИМНАЗИЯ»;
  • гастробар «ОЧЕРЕДЬ»;
  • бургер-бар «НАХЛЕБНИК»;
  • бар «ZANOZA 0+»;
  • ресторан «СанРемо». 

А общаться с гостями будут краснодарские блогеры Дошка До, Лёша Стрига, Ох Алина, Нарек, Саша Кэнди, Алина Перадзе и Злата. 

До этого добрые завтраки для «Открытой среды проводили дважды в 2021 году. 

Напомним, в этом году руководительница «Открытой среды» Анна Малова победила в рейтинге Forbes «30 до 30». В интервью Юга.ру она рассказала, почему важно, чтобы небольшие региональные инициативы замечали на высоком уровне. 

Благотворительность Волонтеры Еда Краснодар Открытая среда

Новости

Позавтракать в модном кафе и помочь людям с аутизмом. В Краснодаре пройдёт «Большой завтрак»
Под Краснодаром насмерть сбили 54-летнюю женщину
«Были женщины, которые закрывали свои мужчинам глаза». В Сочи фотографы в купальниках призвали туристов одеться
В Сочи закрыли частную школу «Альфа — Гений». Руководство учреждения с решением суда не согласно
Кубань поможет Харьковской области построить школы — «Ъ». Спросили у краевой администрации, откуда деньги на шефство
К 2035 году «Автодор» планирует построить новую четырехполосную дорогу к Чёрному морю

Лента новостей

Ультрафиолетовая вечеринка, фестивали еды и красок, премьера спектакля
Сегодня, 11:25
Ультрафиолетовая вечеринка, фестивали еды и красок, премьера спектакля
Как не упустить последнюю неделю лета: выбор событий от редакции Юга.ру
«Вся красота внизу, а вершина — это уже борьба с самим собой»
Вчера, 13:01 Партнерский
«Вся красота внизу, а вершина — это уже борьба с самим собой»
Как краснодарские медики покорили Эльбрус
В Краснодаре представят книгу «Инфернальный феминизм»
Вчера, 16:25
В Краснодаре представят книгу «Инфернальный феминизм»
Поговорили с редакторкой о маргинальной литературе, женском письме и консервативном повороте России

Реклама на сайте