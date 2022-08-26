Позавтракать в модном кафе и помочь людям с аутизмом. В Краснодаре пройдёт «Большой завтрак»
28 августа фонд «Открытая среда», краснодарские кафе и блогеры проведут «Большой завтрак» в поддержку людей с аутизмом
В воскресенье 28 августа в Краснодаре пройдёт благотворительный завтрак. Местные блогеры на день станут официантами в семи заведениях и будут рассказывать гостям о фонде «Открытая среда», который помогает социализироваться подросткам и взрослым с аутизмом. Все чаевые, оставленные с 10 до 13 часов, переведут на благотворительность.
«Подобная акция привлекает внимание жителей города к тому, что люди с аутизмом среди нас и им нужна наша поддержка. 160 подопечных «Открытой среды» каждый день учатся жить самостоятельно и общаться, надеяться быть принятыми в обществе. И, согласитесь, делать добрые дела вместе приятнее?», — рассказывает инфлюенсер, участница «Больших завтраков» и сотрудница «Открытой среды» Алина Перадзе.
GUCCI, D&G, McQueen и другие:
Акцию в поддержку людей с расстройством аутистического спектра поддержали:
- пицца-бар КУБАНА TOSCANA;
- кафе здорового питания «Хорошая еда»;
- кафе «ГИМНАЗИЯ»;
- гастробар «ОЧЕРЕДЬ»;
- бургер-бар «НАХЛЕБНИК»;
- бар «ZANOZA 0+»;
- ресторан «СанРемо».
А общаться с гостями будут краснодарские блогеры Дошка До, Лёша Стрига, Ох Алина, Нарек, Саша Кэнди, Алина Перадзе и Злата.
До этого добрые завтраки для «Открытой среды проводили дважды в 2021 году.
Напомним, в этом году руководительница «Открытой среды» Анна Малова победила в рейтинге Forbes «30 до 30». В интервью Юга.ру она рассказала, почему важно, чтобы небольшие региональные инициативы замечали на высоком уровне.