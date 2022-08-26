Позавтракать в модном кафе и помочь людям с аутизмом. В Краснодаре пройдёт «Большой завтрак»

В воскресенье 28 августа в Краснодаре пройдёт благотворительный завтрак. Местные блогеры на день станут официантами в семи заведениях и будут рассказывать гостям о фонде «Открытая среда», который помогает социализироваться подросткам и взрослым с аутизмом. Все чаевые, оставленные с 10 до 13 часов, переведут на благотворительность.

«Подобная акция привлекает внимание жителей города к тому, что люди с аутизмом среди нас и им нужна наша поддержка. 160 подопечных «Открытой среды» каждый день учатся жить самостоятельно и общаться, надеяться быть принятыми в обществе. И, согласитесь, делать добрые дела вместе приятнее?», — рассказывает инфлюенсер, участница «Больших завтраков» и сотрудница «Открытой среды» Алина Перадзе.