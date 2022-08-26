25 августа Кубанское казачье войско заявило, что откажется от участия в фестивале «Александровская крепость», если на нем выступит Манижа

Напомним, 22 августа стало известно, что краснодарский журнал «Собака.ру» снял с печати обложку с фото и интервью певицы Манижи, которая 1 октября намерена выступить на фестивале казачьей культуры «Александровская крепость» в Усть-Лабинске. К нему она начала готовить специальный номер, советуясь с фольклористами и исполнителями народной песни. Представитель певицы рассказал, что журнал отозвал материалы из-за того, что Манижу включали в списки запрещённых артистов, осудивших спецоперацию в Украине. Менеджер добавил, что ранее по той же причине у его подопечной отменяли концерты, но выступление на казачьем фестивале по-прежнему в планах. Вечером 25 августа сайт Кубанского казачьего войска опубликовал обращение против шоу Манижи в Усть-Лабинске. Они заявили, что в открытии прошлогоднего фестиваля участвовали казаки войска, творческие коллективы из районных казачьих обществ и казаки-ремесленники. Оргкомитет фестиваля — фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» — подтвердил редакции Юга.ру участие членов Кубанского казачьего войска в прошлогодней «Александровской крепости».

«В СМИ и соцсетях появились сведения, что на фестивале «Александровская крепость» планируется выступление певицы Манижи, которая ранее осудила СВО. Если данный факт подтвердится, казаки войска не будут участвовать в фестивале. Мы решительно осуждаем даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений Президента РФ и абсолютного большинства жителей нашей страны», — пояснили свое решение казаки. Подобная история была в 2021 году: Следственный комитет начал проверку, когда «Ветеранские вести» пожаловались на то, что Манижа с таджикским происхождением представляла РФ на «Евровидении» песней Russian Woman. «В крови казаков — любовь к Родине, стремление ее защищать и оберегать всеми силами и средствами. С первых дней начала СВО кубанские казаки с честью и доблестью выполняют боевые задачи и единогласно поддерживают все решения Верховного Главнокомандующего. Так было, так есть и так будет всегда», — резюмировали авторы обращения.

Как сообщали Юга.ру, 22 июля губернатор Кубани сказал, что на Донбасс отправят еще 200 кубанских казаков. Ранее он наградил казаков за участие в СВО в Украине, но не уточнил ни число выживших, ни награжденных посмертно. 30 мая атаман Кубанского казачьего войска посетил госпиталь в Краснодаре. Тогда краевая администрация сообщила о 13 раненых казаках.



19 июля писатель Захар Прилепин рассказал о гибели своего однополчанина, казака с позывным «Кубань». Он стал персонажем книги «Некоторые не попадут в ад», изданной в 2019 году и рассказывающей о буднях вооруженного конфликта на Донбассе. В связи с этим их начальник штаба сказал литератору: «К концу спецоперации от твоей книги останется только книга».