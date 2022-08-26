Кубанское казачье войско выступило против шоу Манижи на фестивале казачьей культуры. Его организаторы пообещали еще сюрпризы в программе
25 августа Кубанское казачье войско заявило, что откажется от участия в фестивале «Александровская крепость», если на нем выступит Манижа
Напомним, 22 августа стало известно, что краснодарский журнал «Собака.ру» снял с печати обложку с фото и интервью певицы Манижи, которая 1 октября намерена выступить на фестивале казачьей культуры «Александровская крепость» в Усть-Лабинске. К нему она начала готовить специальный номер, советуясь с фольклористами и исполнителями народной песни. Представитель певицы рассказал, что журнал отозвал материалы из-за того, что Манижу включали в списки запрещённых артистов, осудивших спецоперацию в Украине. Менеджер добавил, что ранее по той же причине у его подопечной отменяли концерты, но выступление на казачьем фестивале по-прежнему в планах.
Вечером 25 августа сайт Кубанского казачьего войска опубликовал обращение против шоу Манижи в Усть-Лабинске. Они заявили, что в открытии прошлогоднего фестиваля участвовали казаки войска, творческие коллективы из районных казачьих обществ и казаки-ремесленники. Оргкомитет фестиваля — фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» — подтвердил редакции Юга.ру участие членов Кубанского казачьего войска в прошлогодней «Александровской крепости».
В 2015 году:
«В СМИ и соцсетях появились сведения, что на фестивале «Александровская крепость» планируется выступление певицы Манижи, которая ранее осудила СВО. Если данный факт подтвердится, казаки войска не будут участвовать в фестивале. Мы решительно осуждаем даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений Президента РФ и абсолютного большинства жителей нашей страны», — пояснили свое решение казаки.
Подобная история была в 2021 году: Следственный комитет начал проверку, когда «Ветеранские вести» пожаловались на то, что Манижа с таджикским происхождением представляла РФ на «Евровидении» песней Russian Woman.
«В крови казаков — любовь к Родине, стремление ее защищать и оберегать всеми силами и средствами. С первых дней начала СВО кубанские казаки с честью и доблестью выполняют боевые задачи и единогласно поддерживают все решения Верховного Главнокомандующего. Так было, так есть и так будет всегда», — резюмировали авторы обращения.
Как сообщали Юга.ру, 22 июля губернатор Кубани сказал, что на Донбасс отправят еще 200 кубанских казаков. Ранее он наградил казаков за участие в СВО в Украине, но не уточнил ни число выживших, ни награжденных посмертно. 30 мая атаман Кубанского казачьего войска посетил госпиталь в Краснодаре. Тогда краевая администрация сообщила о 13 раненых казаках.
19 июля писатель Захар Прилепин рассказал о гибели своего однополчанина, казака с позывным «Кубань». Он стал персонажем книги «Некоторые не попадут в ад», изданной в 2019 году и рассказывающей о буднях вооруженного конфликта на Донбассе. В связи с этим их начальник штаба сказал литератору: «К концу спецоперации от твоей книги останется только книга».
Редакция Юга.ру узнала у оргкомитета фестиваля, что Кубанское казачье войско не обращалось к нему до публикации своего бойкота Манижи. Его пресс-служба ответила, что участие Манижи в фестивале этого года по-прежнему в планах.
«Певица поддерживает сохранение традиционных культурных ценностей и своим творчеством интегрирует их в современную жизнь. Это совпадает с миссией фестиваля — сохранять национальную культуру в любое, даже самое трудное время. Россия — страна с богатейшим культурным кодом, неотъемлемой частью которого является казачья культура. Казаки сохраняли ее вопреки многолетним гонениям. Наша задача — продолжить эту культурную миссию.
Специально для фестиваля Манижа споёт традиционную песню кубанского казачества. Это станет символом мультикультурности и единства России и покажет, что народную песню могут исполнять не только фольклорные коллективы. Мы надеемся, что услышав результат этого творческого эксперимента, все сомневающиеся изменят свое мнение. Гражданская позиция Манижи нам предельно ясна: она выступает за мир во всех странах и ценность каждой человеческой жизни — приоритеты настолько очевидные любому здравомыслящему человеку, что сложно представить, как можно их не разделять.
Мы хотим, чтобы казачий фольклор интересовал не только специалистов, но и широкую аудиторию, в том числе — молодежь. Поэтому традиционные казачьи песни (не путайте их с привычными эстрадными!) исполнят самые популярные российские артисты. В программе много сюрпризов — но мы не раскроем их сразу», — прокомментировали в оргкомитете фестиваля.