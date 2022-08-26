«Ночь кино-2022»: узнали, какая будет программа в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике

Главной площадкой в Краснодаре станет сквер имени Жукова. Здесь с 18:00 пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, будут работать детская интерактивная зона и арт-объект «Игра теней», на сцене выступят творческие коллективы. В сквере и у здания музея Фелицына будут представлены выставки ретро-автомобилей и киноаппаратов из фондов «Кубанькино», а также фотозона с бутафорскими киноатрибутами.

В 20:00 начнётся световое шоу — мэппинг на здание музея Фелицына, а также на мемориальную арку и фонтан. В это же время стартуют бесплатные кинопоказы. Зрители увидят три отечественных хита последних лет: «Чемпион мира», «Пара из будущего» и «Последний богатырь. Посланник тьмы». Эти же фильмы будут показаны и в других городах Кубани.

В Сочи кинотеатры, концертные залы, музеи, библиотеки и другие учреждения культуры подготовили лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актёрами, концерты и выставки. Мероприятия и кинопоказы пройдут на площади Южного мола, перед кинотеатрами «Сочи» и «Комсомолец», арт-центром «Родина», ДК «Восход».

В Анапе определили пять площадок, на которых будут демонстрироваться фильмы: лаунж-зона на Центральном пляже, Театральная площадь, ДК «Молодежный», ДК станицы Анапской и села Витязево. Начало сеансов в 20:00.

В Геленджике акция пройдёт одновременно на шести площадках. Посмотреть кинокартины можно будет: с 20:00 у Дворца культуры (улица Луначарского, 95), с 20:30 в виртуальном концертном зале ДК села Кабардинка (улица Партизанская, 11), с 20:00 в ДК села Пшада (улица Советская, 28а), с 18:30 в клубе села Михайловский Перевал (улица Школьная, 2а), с 18:00 в ДК села Береговое (улица Мира, 27), с 19:30 в ДК села Адербиевка (ул. Октябрьская, 49).

Как писали Юга.ру, в Краснодаре кинопоказы проходят еженедельно в амфитеатре парка «Краснодар». 26 и 27 августа там покажут комедийную драму Джима Джармуша «Кофе и сигареты» и двухчасовой марафон «Смешариков» из 20 серий.

Кроме того, подготовили обзор кинопремьер, которые стартовали в прокате на этой неделе.