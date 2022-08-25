Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 25 августа

Кадр из фильма «После. Долго и счастливо», реж. Кастиль Лэндон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «Мир Кино Трейлеры», www.youtube.com/c/WorkshopCinemaHD

Кадр из фильма «После. Долго и счастливо», реж. Кастиль Лэндон, 2022 год © Скриншот видео с YouTube-канала «Мир Кино Трейлеры», www.youtube.com/c/WorkshopCinemaHD

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 25 августа

Комедия «Лена и справедливость» (12+) рассказывает о простой русской женщине, которая работает в продуктовом магазине, торгует протухшими сосисками и втайне мечтает о красивой свадьбе. Но её избранник — мигрант из Таджикистана Максуд — даже не имеет паспорта, из-за чего регулярно попадает в полицейский участок. Однако Лена собирается до победного сражаться за своё счастье. Россия

Режиссёр Екатерина Вещева

Мультфильм «Мы — монстры 2» (6+) продолжает рассказывать о жизни семьи Уишбон. Герои отправляются на свадьбу Бабы Яги и Горбуна, и в самый разгар торжественной церемонии невесту похищает девочка Старр, обладающая сверхчеловеческими способностями. Мама вампир, папа Франкенштейн и их дети — оборотень и мумия — вынуждены снова прибегнуть к магии, чтобы спасти родственницу. Германия, Великобритания

Режиссёр Хольгер Таппе

Детективный триллер «Идеальное убийство» (16+) рассказывает о друзьях Дэвиде и Роберте. Они веселились на вечеринке, первый из них встретил там девушку по имени Джанин и влюбился в неё. После парни ехали на автомобиле по шоссе и случайно насмерть сбили свою новую знакомую. Они решают не связываться с полицией и сбегают с места преступления. Сестра погибшей Ванесса начинает собственное расследование, которое приводит к цепочке загадочных событий. США, Латвия

Режиссёр Штефан Рик

Комедия «Залёт» (18+) рассказывает про жизнь идеальной семьи. Но всё меняется, когда Анна, мать четверых детей, обнаруживает в мусорном ведре положительный тест на беременность. Оказывается, что ждать ребёнка могут сразу несколько женщин: подружка младшего сына и одновременно несколько девушек старшего, дочь-тинейджер, любовница мужа. Распутывание тайны провоцирует череду шокирующих открытий. Франция

Режиссёр Эммануэль Пулен-Арно

Действие мультфильма «Гостья из космоса» (6+) происходит в маленьком городке, куда переезжает 11-летний Аллан. В поисках новых друзей мальчик знакомится с ученым соседом, который уверен, что на Землю вот-вот прилетят инопланетяне. Вскоре летающая тарелка действительно терпит крушение на местном стадионе. Дания

Режиссёр Амалия Несбю Фик

Боевик «Неубиваемый» (16+) рассказывает о парне, который решил ограбить психопата-наркобарона Темпла. Он успешно осуществляет задуманное, однако обнаруживает в машине неожиданного пассажира — его беременную жену Мию. Теперь вора преследуют разъяренный Темпл и его правая рука — профессиональный киллер. Канада

Режиссёр Джеймс Клэйтон

Мелодрама «После. Долго и счастливо» (16+) — продолжение истории любви и отношений Тессы и Хардина. Только вот парень никак не может найти себя, молодые люди постоянно ругаются. В итоге девушка решает взять паузу и на время переехать в другой город. США

Режиссёр Кастиль Лэндон