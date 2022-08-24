В Краснодаре на выходных покажут «Кофе и сигареты» Джармуша, «Смешариков» и футбол

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Рассказываем, что можно посмотреть в амфитеатре парка «Краснодар» 26-28 августа

В парке «Краснодар» 26-28 августа снова пройдет бесплатный кинопоказ. Ожидается, что для амфитеатра эти выходные станут самыми посещаемыми из-за жанрового разнообразия.

26 августа в 21:00 покажут комедийную драму Джима Джармуша «Кофе и сигареты». Режиссер работал над ней 17 лет. Это 11 черно-белых новелл с участием актеров и музыкантов. Все короткометражки не связаны между собой, а их герои рассуждают на разные темы. Фильм пройдет на оригинальной звуковой дорожке с русскими субтитрами.

27 августа в амфитеатре будет семейный день. В 16:30 художница Маша Сапожникова проведет мастер-класс по ботанической иллюстрации, а в 18:20 будет развлекательная программа для детей с дискотекой и викторинами. В 19:00 начнется двухчасовой марафон «Смешариков» из 20 серий.

28 августа пройдет трансляция футбольного матча РПЛ «Торпедо» — «Краснодар». Вход свободный, начало в 17:30.

Для подписчиков «Яндекс Плюса» вход на показы бесплатный по предварительной регистрации здесь. Если подписки ещё нет, то можно подключить бесплатный пробный период при входе в амфитеатр или заранее тут.

Как писали Юга.ру, на прошлой неделе в парке показывали кинокартину Паоло Соррентино «Молодость» и аниме «Красавица и дракон» режиссера Мамору Хосода.

Афиша Кино Кинопрокат Краснодар парк «Краснодар»

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