В Краснодаре на выходных покажут «Кофе и сигареты» Джармуша, «Смешариков» и футбол

В парке «Краснодар» 26-28 августа снова пройдет бесплатный кинопоказ. Ожидается, что для амфитеатра эти выходные станут самыми посещаемыми из-за жанрового разнообразия.

26 августа в 21:00 покажут комедийную драму Джима Джармуша «Кофе и сигареты». Режиссер работал над ней 17 лет. Это 11 черно-белых новелл с участием актеров и музыкантов. Все короткометражки не связаны между собой, а их герои рассуждают на разные темы. Фильм пройдет на оригинальной звуковой дорожке с русскими субтитрами.

27 августа в амфитеатре будет семейный день. В 16:30 художница Маша Сапожникова проведет мастер-класс по ботанической иллюстрации, а в 18:20 будет развлекательная программа для детей с дискотекой и викторинами. В 19:00 начнется двухчасовой марафон «Смешариков» из 20 серий.