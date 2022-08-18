Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 18 августа

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 18 августа

Действие триллера «Челюсти. Столкновение» (16+) начинается на экзотическом острове, куда на каникулы приезжает компания молодых людей. Кто-то из парней предлагает угнать два гидроцикла, остальные поддерживают идею, и все вместе отплывают на них подальше от берега, чтобы как следует подурачиться. Забава заканчивается столкновением, один гидроцикл тонет, второй не заводится. В этот момент к беспомощным ребятам подкрадывается большая белая акула. Великобритания

Режиссёр Джеймс Нанн

Хоррор «Проклятый остров» (16+) рассказывает об отдалённой тюрьме для самых опасных преступников, где на них ставят жестокие медицинские опыты. Вскоре один эксперимент выходит из-под контроля, зараженные один за другим превращаются в ужасных существ — начинается эпидемия. Выжившим и не инфицированным заключённым, охранникам и врачам предстоит объединиться, чтобы спастись. Великобритания

Режиссёр Расселл Оуэн

Драматический боевик «Развод в стиле кунг-фу» (16+) рассказывает о жизнерадостной девушке Зоре, которой не повезло с мужем. Он — идеальный папа для их маленькой дочки, для неё — настоящий монстр, который держит семью в страхе. Зора терпит, потому что после расставания с супругом может лишиться права видеться с ребёнком. Однажды женщина знакомится с пожилым мастером кунг-фу, который изменит её жизнь. Франция, Бельгия

Режиссёр Мабрук Эль Мекри

Криминальная драма «Барон. Возвращение» рассказывает об агенте, который успешно завершил операцию по изъятию тонны героина, но решил продолжить работу под прикрытием. По стечению обстоятельств он попадает в круг Сулеймани, этнического афганца, занимающегося поставками наркотиков в страны Средней Азии, Кавказа и России. Россия, Узбекистан

Режиссёр Рустам Сагдиев

Триллер «Ночной режим» (18+) рассказывает о модном фотографе Романе Белове, который однажды просыпается в своей квартире и видит вокруг четыре трупа своих друзей. Что произошло ночью, он совершенно не помнит, но уверен в своей невиновности. Тем не менее его осуждают на пожизненное заключение. В юрьме к нему во снах является таинственный мужчина, называющий себя учителем, и предлагает помощь в поиске настоящего убийцы. Россия

Режиссёр Андрей Либенсон

Мультфильм «Икар» (6+) рассказывает о подростке с острова Крит. Вместе со скульптором Дедалом он отправляется во дворец царя Миноса, где знакомится с мальчиком с головой быка. Икар подслушивает разговор правителя и узнаёт, что его нового друга хотят убить. Юный Икар в одиночку готов противостоять царю и всему Олимпу ради товарища. Люксембург, Франция, Бельгия

Режиссёр Карло Вогеле

Мультфильм «Мия и я: Легенда Сентопии» (6+) рассказывает про 12-летнюю девочку, которой родители дарят волшебную книгу с магической игрой внутри. С её помощью и вместе с верным другом Ико, Штормовым Единорогом и зверьком по кличке Пудл она отправляется в захватывающее путешествие, чтобы спасти королевство от злого захватчика. Германия, Австралия, Бельгия, Индия

Режиссёры Адам Ганн, Маттиас Теммерманс