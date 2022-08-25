В Сочи спасатели эвакуировали туристку из ущелья
Спасатели Сочи 24 августа эвакуировали женщину из Агурского ущелья
Семейная пара приехала в Сочи из Вологодской области. Они решили прогуляться от статуи Прометея рекреационного объекта «Орлиные скалы» до Агурских водопадов. Неподалеку от верхнего водопада женщина упала и вывихнула правое плечо.
Самостоятельно выбраться у туристов не получилось и они вызвали спасателей. Женщине наложили фиксирующую шину и на носилках отнесли к служебному автомобилю. Пострадавшую вывезли из горно-лесистой местности и передали врачам скорой помощи.
Ранее Юга.ру рассказывали, что 21 августа на вертолете спасатели эвакуировали мужчину с подозрением на инфаркт. Еще одного туриста в августе эвакуировали на лошадях.
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