В Сочи спасатели эвакуировали туристку из ущелья

Краснодарский край

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  • Агурские водопады © Фото Юлии Барановой, Юга.ру
    Агурские водопады © Фото Юлии Барановой, Юга.ру

Спасатели Сочи 24 августа эвакуировали женщину из Агурского ущелья

Семейная пара приехала в Сочи из Вологодской области. Они решили прогуляться от статуи Прометея рекреационного объекта «Орлиные скалы» до Агурских водопадов. Неподалеку от верхнего водопада женщина упала и вывихнула правое плечо.

Самостоятельно выбраться у туристов не получилось и они вызвали спасателей. Женщине наложили фиксирующую шину и на носилках отнесли к служебному автомобилю. Пострадавшую вывезли из горно-лесистой местности и передали врачам скорой помощи. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что 21 августа на вертолете спасатели эвакуировали мужчину с подозрением на инфаркт. Еще одного туриста в августе эвакуировали на лошадях.

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