Сочинские спасатели эвакуировали из леса туриста с подозрением на инфаркт

В Сочи турист пошел в горы и у него заболело сердце. Его эвакуировали на вертолете

Утром 21 августа спасатели вылетели на вертолете в район горы Фишт. Оттуда они эвакуировали 56-летнего туриста в тяжелом состоянии. По предварительному диагнозу, у него него острый коронарный синдром с нарушением сердечных ритмов, возможен инфаркт миокарда.

Мужчина находился на высоте 1600 метров над уровнем моря. На вертолете его доставили на базу ЮРПСО МЧС России в Сочи. Во время полета ему сделали капельницу и сняли данные электрокардиограммы. На базе его передали врачам скорой помощи.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи спасателям пришлось эвакуировать туриста на лошадях. Он получил рваную рану. А 17 августа нашли туриста, который блуждал в лесу двое суток.