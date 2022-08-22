Сочинские спасатели эвакуировали из леса туриста с подозрением на инфаркт

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя @master1305 с сайта ru.freepik.com
    © Фото пользователя @master1305 с сайта ru.freepik.com

В Сочи турист пошел в горы и у него заболело сердце. Его эвакуировали на вертолете

Утром 21 августа спасатели вылетели на вертолете в район горы Фишт. Оттуда они эвакуировали 56-летнего туриста в тяжелом состоянии. По предварительному диагнозу, у него него острый коронарный синдром с нарушением сердечных ритмов, возможен инфаркт миокарда.

Мужчина находился на высоте 1600 метров над уровнем моря. На вертолете его  доставили на базу ЮРПСО МЧС России в Сочи. Во время полета ему сделали капельницу и сняли данные электрокардиограммы. На базе его передали врачам скорой помощи.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи спасателям пришлось эвакуировать туриста на лошадях. Он получил рваную рану. А 17 августа нашли туриста, который блуждал в лесу двое суток.

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