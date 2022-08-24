Краснодарский край направит на поддержку фермерства 570 млн рублей в 2022 году

Краснодарский край

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  • © Фото Амины Ибрагимовой, Юга.ру
    © Фото Амины Ибрагимовой, Юга.ру

В Белореченском районе прошел съезд крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов. Его посетили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и руководитель Заксобрания Юрий Бурлачко

В Белореченском районе 4 августа прошел съезд Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов. На нем обсудили актуальные проблемы кубанского агропрома с фермерским сообществом региона.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что краевая Ассоциация АККОР существует уже более 30 лет и стала связующим звеном между сельхозпроизводителями и руководством региона. Также она помогает аграриям решать проблемы в самые сжатые сроки.

«Фермерство — это продолжение лучших традиций крестьянского труда, а занимающиеся им люди — залог будущего нашего села. Создание максимально комфортных условий для работы КФХ и в целом малого бизнеса в сельской местности — приоритет работы краевого парламента. Для этого шестым созывом депутатов ЗСК принят ряд системных документов — законы о развитии животноводства, органического земледелия, садоводства и огородничества», — сказал Юрий Бурлачко.

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Губернатор края Вениамин Кондратьев добавил, что в 2022 году Краснодарский край направит на поддержку фермерства 570 млн рублей. Средства выделили на гранты, субсидии, финансирование программ «Агростартап» и «Малый сад». По словам главы региона, это поможет наращивать объемы производства и повышать качество продукции.

Также Кондратьев и Бурлачко побывали на многопрофильном агропредприятии ООО «Емельянов и К». Оно выращивает пшеницу, кукурузу, подсолнечник, рапс и другие сельхозкультуры на площади около двух тысяч гектаров. Кроме того, у предприятия есть сеть из нескольких магазинов и оптово-розничная ярмарка «Провинция». 

Руководители региона посмотрели как работает система почвенного капельного орошения. Благодаря ей урожайность культур выросла в два раза, а расход воды и электричества уменьшился на 40%. Также они посетили рыбоводное хозяйство компании. В октябре там планируют начать выращивать рыбу и выйти на производство до 200 тонн.

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Кроме того, участники съезда обсудили животноводство, ценообразование на зерновые урожаи 2022 года, а также опыт работы потребительской кооперации и дальнейшее укрепление АККОР РФ. 

В конце съезда мероприятия лучшим представителям фермерского сообщества Кубани вручили краевые награды. 

Ранее Юга.ру писали, что депутаты ЗСК установили для инвесторов льготную ставку арендной платы за землю в размере одного рубля. Льгота действует один год.

Вениамин Кондратьев ЗСК Малый и средний бизнес Сельское хозяйство Юрий Бурлачко

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