В Краснодаре ограничат движение на улице Пушкина из-за присяги курсантов летного училища

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

27 августа в Краснодаре курсанты летного училища будут принимать присягу. Из-за этого водители не смогут проехать по улице Пушкина

В Краснодаре 27 августа первокурсники Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова будут принимать присягу. Из-за этого на участке улицы Пушкина от Рашпилевской до Красной, 27 августа ограничат движение с 6:00 до окончания мероприятия.

Также улицу Постовую от Захарова до Октябрьской с 22:00 25 августа до 8:00 26 августа освободят от припаркованного транспорта. А участок улицы Пушкина от Рашпилевской до Красной с 22:00 26 августа до окончания мероприятия

Для участников репетиции 26 августа с 06:00 до 08:00 организуют парковку по улице Постовой от Захарова до Октябрьской. 27 августа стоянку разрешат на улице Пушкина от Рашпилевской до Красной и на улице Постовой от Захарова до Октябрьской с 6:00 и до конца мероприятия.

Как писали Юга.ру, ранее для проведения краевых мероприятий перекрывали улицу Гоголя. 

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