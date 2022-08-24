В Краснодарском крае грузовой поезд сбил мужчину

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 24 августа под Краснодаром грузовой поезд переехал мужчину

Несчастный случай произошел около 7:30 на железнодорожной станции «Величковка»в Калининском районе. Машинист грузового поезда экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего устанавливается. На вид мужчине было 35–40 лет, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД на транспорте. 

Юга.ру неоднократно рассказывали о подобных случаях. В начале июля в Белореченском районе 58-летний мужчина пытался пролезть под вагоном стоящего поезда, но состав тронулся и ему отрезало ногу. А в июне поезд насмерть сбил 16-летнюю жительницу Новороссийска.

Калининский район Поезда смерть

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