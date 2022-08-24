В Краснодарском крае грузовой поезд сбил мужчину

Несчастный случай произошел около 7:30 на железнодорожной станции «Величковка»в Калининском районе. Машинист грузового поезда экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего устанавливается. На вид мужчине было 35–40 лет, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД на транспорте.

Юга.ру неоднократно рассказывали о подобных случаях. В начале июля в Белореченском районе 58-летний мужчина пытался пролезть под вагоном стоящего поезда, но состав тронулся и ему отрезало ногу. А в июне поезд насмерть сбил 16-летнюю жительницу Новороссийска.