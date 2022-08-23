«РТК-Солар» и Фонд «Сколково» продлили приём заявок во всероссийскую программу скаутинга технологий кибербезопасности

«РТК-Солар» и Фонд «Сколково» продлили срок приёма заявок по всем технологическим направлениям программы DeepTech Cybersecurity до 1 сентября

«РТК-Солар» и Фонд «Сколково» включили три новых направления во всероссийскую программу по поиску и инвестиционному развитию технологических компаний «DeepTech Cybersecurity: передовые технологии кибербезопасности». Среди них — «Промышленная кибербезопасность», «Киберучения и цифровые двойники» и «Инструменты компьютерной криминалистики». В связи с этим сроки приема заявок по всем технологическим направлениям скаутинга продлили до 1 сентября.

DeepTech Cybersecurity — первая общероссийская программа поиска и развития технологических команд в сфере кибербезопасности. Цель проекта — поддержка перспективных технологий, предназначенных для защиты от киберугроз. Финалисты, успешно прошедшие все этапы, смогут привлечь гранты и стратегические инвестиции в развитие проектов.

«Во время первичной оценки заявок комитет программы отметил, что некоторая часть из них не соответствовала заявленным в программе конкурса DeepTech Cybersecurity направлениям. При этом проекты оказались настолько перспективными, что мы совместно с «РТК-Солар» приняли решение пересмотреть перечень направлений и продлить срок приема заявок до 1 сентября. Так, в программу по поиску перспективных технологий включили: «Промышленную кибербезопасность», «Киберучения и цифровые двойники» и «Инструменты компьютерной криминалистики», — отметил директор по акселерации по направлению ТЭК и промышленность Фонда «Сколково» Алексей Борисов.

«По данным направлениям в России возникает от 5 до 10 стартапов в год. В частности, один из главных барьеров для развития и роста стартапов в направлении промышленной кибербезопасности — обоснование заказчикам безопасности технологий для промышленных и производственных предприятий. Для этого требуется успешное прохождение многих сертификационных процедур и воссоздание сложной тестовой среды. Совокупность этих факторов приводит к тому, что до промышленного применения разработки не доходят», — рассказал директор по стратегическому и инвестиционному развитию «РТК-Солар» Ярослав Галайко.

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Промышленные предприятия относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ. В целях обеспечения безопасности и выполнения регуляторных требований с 2025 года субъекты КИИ в качестве средств защиты информации должны применять исключительно российские системы. Учитывая, что современный рынок отечественных промышленных ИБ-решений представлен небольшим количеством игроков, для стартапов открывается перспективная ниша в области развития технологий промышленной кибербезопасности.

Финалисты DeepTech Cybersecurity получат возможность протестировать решения на Национальном киберполигоне в реальных сценариях киберучений, презентовать решения на крупнейшей конференции SOC-Форум 2022, а также привлечь грантовую поддержку и стратегические инвестиции. Наиболее зрелые технологические стартапы смогут провести коммерческие пилоты в целевых клиентах при поддержке «РТК-Солар».

Новое направление «Промышленная кибербезопасность» охватит технологии для защиты от кибератак на индустриальный сегмент и промышленный интернет вещей (IIoT). К ним относятся промышленные сетевые экраны, системы предотвращения вторжений, специализированные VPN, решения для контроля целостности проектов для АСУ ТП и многие другие.

DeepTech Cybersecurity — «Киберучения и цифровые двойники» — охватит технологии для отработки практических навыков защиты и исследования киберугроз на копиях реальных предприятий, которые воспроизводят аппаратную и программную части инфраструктур. Такие технологии востребованы для создания киберполигонов — относительно нового и активно растущего сегмента информационной безопасности.

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