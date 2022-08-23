21-летнего военного из Геленджика наградили медалью Жукова

Краснодарский край

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  • © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру
    © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру

В Геленджике медалью Жукова наградили военного, участвовавшего в СВО

Глава Геленджика Алексей Богодистов 22 августа наградил медалью Жукова 21-летнего местного жителя Виталия Старожилова. Указ о его награждении 9 июля подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе администрации города.

Виталий Старожилов родился и вырос в Геленджике. Сразу по окончании школы пошел служить в армию, а с мая 2021 года по 8 августа 2022 года служил по контракту. 

С 24 февраля по 9 марта принимал участие в специальной военной операции в Украине. Во время эвакуации своих сослуживцев 7 марта получил ранение.

«За героизм, проявленный во время эвакуации своих собратьев, наш земляк и получил столь высокий знак отличия», — сказали в мэрии.

Согласно положению о медали Жукова, ей награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов РФ, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, за отличные показатели в боевой подготовке.

Как писали Юга.ру, ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев наградил казаков, участвовавших в спецоперации в Украине. А в конце июня чиновники передали медаль родителям погибшего в ходе СВО Матвея Паракевича.

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21-летнего военного из Геленджика наградили медалью Жукова
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