Глава станицы Динской под Краснодаром досрочно покинул пост
22 августа досрочно сложил свои полномочия глава станицы Динской
Глава станицы Динской Виталий Литвинов досрочно покинул пост. Об этом сообщили 22 августа на 45-й сессии Совета Динского поселения.
Причины отставки не уточнили. Также на сессии объявили о начале конкурса по отбору кандидатур на должность главы поселения.
Виталий Литвинов занимал пост с 2018 года. На должность он вступил после отставки Сергея Пономарева. Напомним, в 2018 году прошлый глава попросил 4 млн руб. у директора компании, которая по муниципальному контракту строила школу в посёлке Южном. Бизнесмен заплатил, но затем глава района снова попросил денег.
Тогда директор компании обратился в УФСБ по Краснодарскому краю. В декабре того же года при получении очередной взятки Пономарёва задержали. В 2021 году экс-главу района осудили на 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Кроме того, ему назначили штраф в 4 млн рублей.
Свою вину в суде бывший глава не признал. Первый случай передачи денег он назвал добровольным пожертвованием от бизнесмена, а второй — провокацией.