Глава станицы Динской под Краснодаром досрочно покинул пост

Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

22 августа досрочно сложил свои полномочия глава станицы Динской

Глава станицы Динской Виталий Литвинов досрочно покинул пост. Об этом сообщили 22 августа на 45-й сессии Совета Динского поселения.

Причины отставки не уточнили. Также на сессии объявили о начале конкурса по отбору кандидатур на должность главы поселения.

Виталий Литвинов занимал пост с 2018 года. На должность он вступил после отставки Сергея Пономарева. Напомним, в 2018 году прошлый глава попросил 4 млн руб. у директора компании, которая по муниципальному контракту строила школу в посёлке Южном. Бизнесмен заплатил, но затем глава района снова попросил денег.

Тогда директор компании обратился в УФСБ по Краснодарскому краю. В декабре того же года при получении очередной взятки Пономарёва задержали. В 2021 году экс-главу района осудили на 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Кроме того, ему назначили штраф в 4 млн рублей.

Свою вину в суде бывший глава не признал. Первый случай передачи денег он назвал добровольным пожертвованием от бизнесмена, а второй — провокацией. 

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