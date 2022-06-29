Бывший глава Динского района выплатит государству 4 млн рублей. Это сумма взятки, за которую его осудили

Ленинский районный суд Краснодара взыскал с Сергея Пономарёва, бывшего главы Динского района Кубани, 4 млн руб. Согласно материалам уголовного дела, это размер взятки, за которую Пономарёв получил 8,5 лет тюрьмы

В 2018 году Сергей Пономарёв попросил 4 млн руб. у директора компании, которая по муниципальному контракту строила школу в посёлке Южном. Взамен чиновник обещал не предъявлять претензий в случае недоделок при строительстве здания. Бизнесмен заплатил, но затем глава района снова попросил денег за согласование продолжения работ на объекте. Директор компании-застройщика обратился в управление ФСБ России по Краснодарскому краю. В декабре 2018 года при получении очередной взятки Сергея Пономарёва задержали. В 2021 году экс-глава района был осужден на 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как ранее писали Юга.ру свою вину в суде чиновник не признал. По его словам, в первом случае передача денег была добровольным пожертвованием от бизнесмена, во втором — провокацией. Сергей Пономарёв занял должность главы Динского района в декабре 2017 года. До этого он руководил ГУП «Кубанскиепродукты».

29 июня пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что иск ведомства о выплате 4 млн. рублей удовлетворен. Деньги будут перечислены в бюджет.

27 июня Юга.ру писали, что в Апшеронском районе бывшего заместителя главы обвинили во взяточничестве.