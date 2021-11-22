Экс-глава Динского района получил 8,5 лет колонии строго режима за взятки в 10 млн рублей

22 ноября вступил в силу приговор за взяточничество бывшему главе Динского района Сергею Пономареву. Свою вину он не признал

Напомним, сотрудники ФСБ задержали чиновника в 2018 году по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, в мае 2018 года Пономарев потребовал взятку у директора строительной компании, которая возводила школу по контракту в поселке Южном. За 4 млн рублей чиновник пообещал предпринимателю покровительство и решение всех проблем, которые у него могли возникнуть при сдаче объекта. Деньги в итоге глава района получил через посредников.

В октябре 2018 года чиновник снова обратился к бизнесмену. На этот раз он попросил 4 млн рублей за своевременное принятие работ по контракту и 3,2 млн рублей за победу в аукционе на поставку материалов и оборудования для кабинетов. В ноябре чиновник снизил свои требования до 6 млн.

Против него возбудили уголовное дело. На время расследование имущество чиновника стоимостью 4,2 млн рублей арестовали.

Свою вину в суде он не признал. По его словам, в первом случае передача денег была добровольным пожертвованием от бизнесмена, во втором — провокацией со стороны телохранителей.

29 марта 2021 года Ленинский районный суд признал бывшего главу Динского района виновным, назначив ему 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Защита обжаловала приговор.