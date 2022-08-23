Кредитный портфель физических лиц в РНКБ превысил 100 млрд рублей

Кредитный портфель физических лиц Российского национального коммерческого банка (РНКБ) с начала 2022 года увеличился на 7,5% и в августе 2022 года превысил 100 млрд рублей

Основные драйверы роста портфеля — ипотечные кредиты. Прирост по ним с начала года составил 6,8 млрд рублей.

В общем объеме кредитного портфеля физлиц РНКБ доля ипотеки составляет 58%, потребительских кредитов — 27%, кредитных карт — 10% и автокредитов — 5%.

Около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки в 2022 году банк выдал по льготным госпрограммам ипотечного кредитования. При этом на ставку по ним распространяется скидка от РНКБ в размере 1% в случае, если клиент приобретает жилье в ипотеку в жилищном комплексе, который строится с использованием проектного финансирования банка.

«На рост портфеля влияет активное участие банка в федеральных и региональных программах поддержки ипотечного, потребительского и автокредитования. Благодаря этим программам желающие могут получить кредит на максимально выгодных условиях. Кроме того, после недавнего увеличения льготного периода действия кредитных карт РНКБ до 115 дней наблюдается стремительный рост популярности этого продукта. Во многом это обусловлено преимуществами использования кредитных карт, в том числе возможностью использовать кредитные средства без начисления процентов в течение всего льготного периода», — отметил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

Заявки на получение потребительских и ипотечных кредитов, автокредитов и кредитных карт можно оформить без визита в офис на официальном сайте РНКБ.