Самолёт вылетел из Сочи, но вернулся. Он два часа кружил над аэропортом

Самолёт авиакомпании «Азимут» выполнял рейс из Сочи в Петрозаводск. По расписанию время вылета по понедельникам — 12:50. По факту взлёт произошёл в 13:05. Позже стало известно, что из-за возникших технических неполадок экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Пресс-служба сочинского аэропорта сообщила редакции Юга.ру, что самолёт вырабатывал топливо около двух часов, кружа в небе над Сочи. После этого пилоты благополучно посадили его в 15:29. На борту находились 94 пассажира, их проводили в зону ожидания посадки на резервный борт, предоставили напитки и горячее питание. В аэропорт назначения они вылетели в тот же день в 19:27.

Флот авиакомпании, по данным сайта, состоит из самолётов SukhoiSuperjet 100, производство которых началось в России в 2007 году.

Авиакомпания «Азимут» базируется в Краснодаре и Ростове и осуществляет внутрироссийские и международные перелёты, в том числе в Армению, Азербайджан, Турцию, Израиль и ОАЭ. Самолёты из Сочи в Петрозаводск (Карелия) летают трижды в неделю, по понедельникам, четвергам и пятницам. Время в полёте составляет чуть более четырёх с половиной часов.

18 августа стало известно, что авиакомпания NordStar открыла на своем сайте продажу билетов на регулярные рейсы в Сочи из столицы Хакасии, Абакана. Программа полетов начнётся 5 октября. Ранее Юга.ру писали, что 29 и 30 августа из Сочи отправят несколько дополнительных рейсов в Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ). А также с 9 августа в Сочи можно долететь прямым авиарейсом из Астрахани.