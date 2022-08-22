На свадьбе в Карачаево-Черкесии четыре человека получили огнестрельные ранения

В Карачаево-Черкесии мужчина выстрелил из ружья. Дробь срикошетила в людей, есть пострадавшие

Все произошло в кафе «Алмаз» в селе Эркен-Шахар. Как сообщил телеграм-канала Baza, один из гостей выстрелил в землю из охотничьего ружья «ИЖ-27М». Дробь срикошетила и четыре человека пострадали.

В пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесии рассказали Юга.ру, что инцидент произошел 19 августа. В полицию об этом сообщили из больницы, куда привезли пострадавших.

«Предварительно установлено, что в Ногайском районе в поселке Эркен-Шахар один из гостей произвел выстрел из охотничьего ружья возле ресторана. В результате рикошета от тротуарной плитки четыре человека получили ранения», — сказали в ведомстве.

Полицейские задержали стрелявшего и доставили в отдел. Им оказался 21-летний местный житель. В настоящее время проводится разбирательство.

Как писали Юга.ру, в 2020 году в Сочи 29-летний местный житель на свадьбе открыл стрельбу в воздух из автомата. А в 2020 году в Кабардино-Балкарии во время такого инцидента погиб гость свадьбы.