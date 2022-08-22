В Краснодарском крае неделя начнется с жары

Сотрудники Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды считают, что ближайшие два дня в Краснодарском крае будет облачно и преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы до 20 м/с, например, на участке Анапа — Геленджик.

Температура воздуха ночью от 17 до 22°C. Местами в юго-восточных предгорных районах от 15 до 20°C; днем — от 30 до 35°C. На побережье Черного моря ночью не будет холоднее 20°C, днем не будет жарче 36°C.