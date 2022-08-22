В Краснодарском крае неделя начнется с жары

Краснодарский край

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  • Краснодар © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодар © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае 22-23 августа переменную облачность с жарой до 36°C

Сотрудники Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды считают, что ближайшие два дня в Краснодарском крае будет облачно и преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы до 20 м/с, например, на участке Анапа — Геленджик.

Температура воздуха ночью от 17 до 22°C. Местами в юго-восточных предгорных районах от 15 до 20°C; днем — от 30 до 35°C. На побережье Черного моря ночью не будет холоднее 20°C, днем не будет жарче 36°C.

Как сообщали Юга.ру, 15 августа электричество отключили на 11 улицах Западного округа. Урбанист Мирослав Валькович объяснил, что энергоаварии происходят из-за перегрева техники. По его словам, большая часть оборудования компании «НЭСК» не подходит краснодарскому климату.

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