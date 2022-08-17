В Ейском районе из-за сильной жары ввели режим повышенной готовности

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Исполняющий обязанности главы района подписал постановление о введении в Ейском районе режима повышенной готовности. Причиной стала сильная жара и высокая пожароопасность 4 класса

16 августа исполняющий обязанности главы Ейского района Роман Бублик подписал постановление о введении режима повышенной готовности. В постановлении говорится, что в последние дни в Ейском районе выросло количество экстренных предупреждений от МЧС.

Они вызваны сильной жарой и высокой пожароопасностью 4 класса. Из семи полученных за неделю экстренных предупреждений, четыре пришли за последние трое суток.

Особый режим начал действовать с 17 августа с 18:00 для всех городских служб. Его вводят в муниципалитете для своевременного реагирования на угрозу или возникновение ЧС из-за погоды. 

В администрации Ейского района сообщили, что организован оперативный штаб для руководства силами и средствами экстренных служб. Ситуацию с пожароопасностью держат на контроле.

В соседнем регионе в Ростовской области уже несколько дней бушует лесной пожар. Огонь перекинулся на три населенных пункта. В Усть-Донецком районе ввели режим ЧС.  

Ейский район МЧС Пожароопасность

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