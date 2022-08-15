В Краснодаре опять отключили электричество на 12 улицах. Местный урбанист объяснил причины энергоаварий

В ЕДДС Краснодара сообщили, что в Западном округе из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключились 6 трансформаторов.Из-за этого без электричества остались жители улиц: Братьев Игнатовых, Карасунская, Фрунзе, Чкалова, Горького, Кирова, Чапаева, Октябрьская, Пашковская, Буденного, Головатого, Калинина.

На месте работала аварийная бригада. Подачу электричества возобновили через полтора часа.

Отметим, на выходных в Краснодаре произошло три энергоаварии. Без света остались жители Прикубанского и Карасунского округов. На нескольких улицах в микрорайоне Московской подачу электричества возобновили через 8 часов.

Урбанист Мирослав Валькович написал в своем телеграме, что постоянные отключения света происходят из-за перегрева техники. По его словам, большинство оборудования компании «НЭСК» не соответствует климатическим нормам Краснодара. Многие производители выпускают технику согласно ГОСТ 15150-69, которая подходит для холодного климата.

«Так вот, рабочая верхняя температура таких изделий +40! И это, во-первых, при условии что эти пределы действительно соблюдаются производителем, так как по словам некоторых инженеров «НЭСКа», с которыми удалось проконсультироваться, многие изделия уже при +35 работают «на пределе. Но это решается внедрением в ТП дополнительного активного охлаждения». А во-вторых, большинство ТП находятся на открытом солнце совсем другие температуры воздуха при эксплуатации», — написал Валькович.

Кроме того, вечером 12 августа в Анапе остались без света больше тысячи человек. Причиной отключения электричества стала авария. Подачу электроэнергии возобновили только вечером 13 августа, сообщил портал Anapa.Media.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае 15 августа будет сильная жара и высокий индекс ультрафиолета. Синоптики рекомендуют не проводить время на солнце.