В Краснодаре открылась выставка старинной японской фотографии
В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 18 августа открылась выставка «Старинная японская фотография»
Представлена коллекция японской раскрашенной фотографии эпохи Мэйдзи (1868–1912 годы) из собрания московского «Мультимедиа Арт Музея». В экспозицию вошло более 90 цифровых отпечатков, а также предмет из фондов краснодарского музея — традиционный кукольный набор к «Празднику девочек».
Излюбленными сюжетами для японских фотографов в то время были архитектурные объекты, природные ландшафты, традиции и обычаи, в многообразии городской жизни они пытались запечатлеть ускользающую действительность.
Как сообщили в пресс-службе музея, оригиналы фотографий выполнены в технике альбуминовой печати, которая теряет цвета от соприкосновения с солнечным светом. Поэтому с целью их сохранности для выставки создали идентичные цифровые отпечатки.
Выставка работает до 18 сентября по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 200 рублей. Возрастное ограничение 12+.
Как писали Юга.ру, в краснодарской художественной галерее «Сантал» с 15 августа работает выставка Владимира Ушакова «Человек и природа Ямала». В экспозицию вошло 30 работ, созданных за 20 лет творчества. Это пейзажи, портреты, жанровые композиции. Выставка посвящается 177–летию Русского географического общества.