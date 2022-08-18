В Краснодаре открылась выставка старинной японской фотографии

Представлена коллекция японской раскрашенной фотографии эпохи Мэйдзи (1868–1912 годы) из собрания московского «Мультимедиа Арт Музея». В экспозицию вошло более 90 цифровых отпечатков, а также предмет из фондов краснодарского музея — традиционный кукольный набор к «Празднику девочек».

Излюбленными сюжетами для японских фотографов в то время были архитектурные объекты, природные ландшафты, традиции и обычаи, в многообразии городской жизни они пытались запечатлеть ускользающую действительность.

Как сообщили в пресс-службе музея, оригиналы фотографий выполнены в технике альбуминовой печати, которая теряет цвета от соприкосновения с солнечным светом. Поэтому с целью их сохранности для выставки создали идентичные цифровые отпечатки.

Выставка работает до 18 сентября по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 200 рублей. Возрастное ограничение 12+.