Депутаты проголосовали за дополнительные гарантии при трудоустройстве людей с инвалидностью

Краснодарский край

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  • Слабовидящий мужчина с тростью © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Слабовидящий мужчина с тростью © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

18 августа в Законодательном собрании Краснодарского края (ЗСК) состоялась внеочередная сессия

В числе первых вопросов депутаты рассмотрели инициативу главы региона Вениамина Кондратьева о внесении изменений в действующий на территории Краснодарского края закон о квотировании рабочих мест.

Внесение корректировок в региональный закон необходимо для приведения его в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. Изменения закрепляют на краевом уровне порядок выполнения работодателями установленной квоты для приема на работу инвалидов.

Квота — минимальное количество рабочих мест (в процентах к среднесписочной численности работников) для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, которых работодатель обязан трудоустроить.

На Кубани 68 тыс. вакансий и 17 тыс. безработных:

По итогам обсуждения депутаты приняли закон в первом чтении.

Комментируя документ, председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что найти свое место на рынке труда зачастую непросто даже тем, кто обладает набором необходимых профессиональных качеств и при этом не имеет никаких физических ограничений для выполнения своих должностных обязанностей. Людям же с ограниченными возможностями здоровья сделать это труднее вдвойне.

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«В Краснодарском крае вот уже более 20 лет действует закон о квотировании рабочих мест. Он позволяет трудоустроиться определенным категориям граждан, в том числе и инвалидам. Законопроект, который мы сегодня рассмотрели, призван урегулировать порядок выполнения работодателем квоты для их приема на работу. Документ даст человеку также дополнительные гарантии того, что с ним в установленном порядке оформят трудовые отношения», — заключил Юрий Бурлачко.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае будут ежегодно индексировать соцвыплаты отдельным категориям граждан.

Полезные материалы Юга.ру о людях с ограниченными возможностями здоровья:

Безработица Законопроекты ЗСК Инвалидность Трудоустройство Юрий Бурлачко

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