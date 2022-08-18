«Матрёшки-боулинг» и «Окна России». Власти Краснодара объявили программу мероприятий в День Государственного флага РФ

Краснодарский край

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  • День государственного флага в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру
    День государственного флага в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру

Пресс-служба администрации Краснодара опубликовала программу мероприятий, которые пройдут 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации

День Государственного флага РФ — ежегодный официальный праздник, который отмечают 22 августа. Полотно с соотношением сторон 2:3 из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос постановили считать национальным флагом РСФСР 22 августа 1991 года. А 20 августа 1994 года президент Борис Ельцин подписал указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации».

В этом году в Краснодаре собираются традиционно поднять флаг на Главной городской площади с участием Почётного караула Кубанского казачьего войска. Церемония назначена на 9:30. Юга.ру публиковали фоторепортаж о том, как это происходит, его можно посмотреть здесь.

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В этот же день, понедельник 22 августа, на площадке перед Выставочным залом Боевой Славы по ул. Береговой, 146 с 16:00 до 18:00 пройдет акция «Флаг Державы — символ славы». Вот что там будет происходить:

  • развернут флаг России и знамя Победы;
  • проведут концерт;
  • проведут выставки поисковых реликвий и оружия времён Великой Отечественной войны;
  • установят АРТ-столы «Цвета России»;
  • откроют фотозоны «Мой Триколор» и «Матрёшки» и площадку аквагрима;
  • установят напольные шахматы и организуют игру «Матрёшки-боулинг»;
  • проведут акцию «Письмо солдату».

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В рамках акции «Окна России» государственные учреждения вывесят в окнах флаги России, это же предлагают сделать горожанам. Полюбоваться символами государства, а также «словами поддержки военнослужащим, участвующим в спецоперации» можно будет, глядя на колесо обозрения в Городском саду.

Кроме того, каждый желающий сможет поучаствовать в проходящем онлайн фотоконкурсе «Цвета России». Для этого надо выложить в свои соцсети (не указано, в какие именно, и можно ли публиковать фото в тех из них, которые заблокированы на территории РФ) фото с флагом, отметить аккаунт Центра патриотического воспитания молодёжи города (найти его предстоит самостоятельно) и поставить хештег #флагРоссии_патриоткрд. Даты проведения конкурса и наличие призов в сообщении пресс-службы не указаны.

Ранее Юга.ру писали о том, что покажут в амфитеатре парка «Краснодар» 19 и 20 августа. Кроме того, 20 августа в этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района пройдёт краевой фестиваль «Гарнэ сальцэ». Там можно будет не только засолить и поесть сало и «Кубанский квасок» — красный суп на свинине, — но и поучаствовать в конкурсе на лучший костюм поросёнка.

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