«Матрёшки-боулинг» и «Окна России». Власти Краснодара объявили программу мероприятий в День Государственного флага РФ

Пресс-служба администрации Краснодара опубликовала программу мероприятий, которые пройдут 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации

День Государственного флага РФ — ежегодный официальный праздник, который отмечают 22 августа. Полотно с соотношением сторон 2:3 из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос постановили считать национальным флагом РСФСР 22 августа 1991 года. А 20 августа 1994 года президент Борис Ельцин подписал указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации». В этом году в Краснодаре собираются традиционно поднять флаг на Главной городской площади с участием Почётного караула Кубанского казачьего войска. Церемония назначена на 9:30. Юга.ру публиковали фоторепортаж о том, как это происходит, его можно посмотреть здесь.

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В этот же день, понедельник 22 августа, на площадке перед Выставочным залом Боевой Славы по ул. Береговой, 146 с 16:00 до 18:00 пройдет акция «Флаг Державы — символ славы». Вот что там будет происходить: развернут флаг России и знамя Победы;

проведут концерт;

проведут выставки поисковых реликвий и оружия времён Великой Отечественной войны;

установят АРТ-столы «Цвета России»;

откроют фотозоны «Мой Триколор» и «Матрёшки» и площадку аквагрима;

установят напольные шахматы и организуют игру «Матрёшки-боулинг»;

проведут акцию «Письмо солдату».

В рамках акции «Окна России» государственные учреждения вывесят в окнах флаги России, это же предлагают сделать горожанам. Полюбоваться символами государства, а также «словами поддержки военнослужащим, участвующим в спецоперации» можно будет, глядя на колесо обозрения в Городском саду. Кроме того, каждый желающий сможет поучаствовать в проходящем онлайн фотоконкурсе «Цвета России». Для этого надо выложить в свои соцсети (не указано, в какие именно, и можно ли публиковать фото в тех из них, которые заблокированы на территории РФ) фото с флагом, отметить аккаунт Центра патриотического воспитания молодёжи города (найти его предстоит самостоятельно) и поставить хештег #флагРоссии_патриоткрд. Даты проведения конкурса и наличие призов в сообщении пресс-службы не указаны.