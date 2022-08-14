В Краснодаре пройдёт выставка «Человек и природа Ямала»

В краснодарской художественной галерее «Сантал» 15 августа откроется выставка Владимира Ушакова «Человек и природа Ямала»

В экспозицию вошло 30 работ, созданных за 20 лет творчества. Это пейзажи, портреты, жанровые композиции. Выставка посвящается 177–летию Русского географического общества.

«Свою первую персональную выставку Владимир сделал в Салехарде в 1977 году. Работы были выполнены в традициях лирического южного импрессионизма. Пять-шесть лет понадобилось, чтобы найти язык более декоративный, близкий традициям северных народов», — рассказали в пресс-службе галереи.

Выставка будет работать до 6 сентября по адресу улица Коммунаров, 58. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 3 августа открылась выставка «Многие лета краю родному». Это совместный творческий проект преподавателей института культуры, посвящённый 85-летию образования Краснодарского края.