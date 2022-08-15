В личных соцсетях писатель пока не анонсировал свое выдвижение. Также он не подтвердил его и «Ведомостям»: «На 14 августа 2022 г. меня интересует а) возвращение в Киев, б) деоккупация российской культуры, в) завершение биографии Шолохова. По поводу сказанного вами нет ни одной даже брезжащей мысли».

«Ведомости» заявили об этом со ссылкой на собеседников в администрации президента и партии «Справедливой России», в которой писатель является сопредседателем. Собеседники «Ведомостей» в партии отметили, что сейчас «обсуждается идеологическая ниша Прилепина в президентской кампании», однако администрация президента пока воспринимает эту инициативу артиста «не лучшим образом». При этом источник, близкий к администрации, сообщил, что «согласование такого проекта «в процессе».

Источники издания говорят, что «Прилепин <...> выстраивает отдельную [от партии] штабную структуру и ведет активную деятельность в регионах». В РФ открыто шесть штабов, помимо них в зоне специальной военной операции по штабу действует в ЛНР, в Херсонской и Харьковской областях. Седьмой штаб в РФ 15 августа открыли в Краснодаре.

Пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова рассказала редакции Юга.ру, что штаб возглавила экс-глава регионального отделения партии «Патриоты России», доктор медицинских наук Татьяна Аркадьева. «У штаба нет жестко регламентированного состава, сейчас инициативная группа насчитывает около 30 человек». Штаб открыли на улице Ленина, 65, в кабинете 110.

Прилепин прославился строчкой «Пора валить тех, кто говорит: «Пора валить». Одновременно с карьерой прозаика и автора-исполнителя рок- и рэп-песен он занимался политикой: в 2000-х он соорганизовывал «Марши несогласных» и руководил нижегородской газетой Национал-большевистской партии. С 2007 года она признана экстремистской организацией и запрещена в РФ. В 2010 году Прилепин подписал обращение «Путин должен уйти».



После присоединения Крыма к РФ Прилепин переосмыслил отношение к власти и вступил в «Общероссийский народный фронт», созданный Путиным. Писатель участвует в военных действиях в Донбассе с сентября 2014 года. С 28 февраля 2022 года шоумен под персональными санкциями Европейского союза из-за его поддержки СВО в Украине.

Как сообщали Юга.ру, 19 июля Прилепин рассказал о гибели своего однополчанина, казака с позывным «Кубань». Он стал персонажем книги «Некоторые не попадут в ад», изданной в 2019 году и рассказывающей о буднях вооруженного конфликта на Донбассе. В связи с этим их начальник штаба сказал литератору: «К концу спецоперации от твоей книги останется только книга».