В Краснодарском крае нашли захоронение при строительстве уличного туалета. Ученые считают, что могиле больше двух тысяч лет
5 августа житель станицы Ладожской обнаружил древнее захоронение, роя яму для уличного туалета
Он сообщил о находке полиции. Прибывшие следователи осмотрели место и предположили, что захоронение древнее. Череп изъяли для судмедэкспертизы, в том числе — радиоуглеродного анализа, который покажет примерный возраст захоронения.
Сайт «Усть-Лабинск Инфо» сообщил, что следователи связались с председателем районного отделения ветеранов и руководителем поискового клуба «Характерник» Павлом Гордеевым. Поскольку он имеет право работать со старыми захоронениями, ему поручили завершить раскоп.
«Кости скелета обнаружены на глубине 140-150 см. Это скорее всего мужчина: у скелета узкий таз при росте 160-170 см. Останки располагалось ровно. При нем не было металлических предметов, даже пуговиц, пряжки ремня, остатков кованой обуви. Был только браслет из медной проволоки, который окислился и изменил цвет. В ногах слева от скелета лежали два глиняных горшка. Один из них сохранился прекрасно, второй частично поврежден», — рассказал Гордеев.
По его мнению, в одном из горшков могли хранить пшеницу, так как поисковик нашел остатки ростков на дне. Он предположил, что горшки положили к покойному согласно ритуалу.
«Возможно, погребение было праздником»:
Захоронение обнаружили на юго-западной окраине станицы, у перекрестка улицы Хлеборобной и Пахотного переулка. «Станице Ладожской почти 220 лет, но об обычных кладбищах в этом районе я никогда не слышала, иначе что-то сохранилось бы до наших дней. Скорее всего, захоронение древнее, так как в этом районе станицы есть небольшой курган, где могли хоронить древних людей», — заключила глава Ладожского сельского поселения Татьяна Марчук.
Фото находок передали археологам Фанагорийской экспедиции, ведущим раскопки на Таманском полуострове. Они ответили: «Находка может быть утварью меотских племен, которые населяли территорию от Черного до Азовского морей в первом тысячелетии до нашей эры. Позднее многие из общин вошли в состав Боспорского царства».
Меот и до:
Замдиректора Усть-Лабинского краеведческого музея Анна Сидякина согласилась с предположениями о древности находки: «Практически целый сосуд с двумя ручками из жгутов. Он характерен для меотов. Это сероглинянное изделие местного происхождения, потому что «импортные» изделия, попадавшие сюда с Черноморских берегов Боспорского царства, имели красноватый или желтый оттенок. Станица Ладожская уже удивляла так: лет 15 назад мужчина решил расширить подвал и обнаружил в земле абсолютно целый похожий сосуд».
Как сообщали Юга.ру, 5 августа Фанагорийская археологическая экспедиция рассказала о кладе монет VI века нашей эры в раскопках на Таманском полуострове. Вместе с другими находками он позволил предположить, что сбережений большинства жителей Причерноморья тех времен хватало максимум на месяц.