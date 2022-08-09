Он сообщил о находке полиции. Прибывшие следователи осмотрели место и предположили, что захоронение древнее. Череп изъяли для судмедэкспертизы, в том числе — радиоуглеродного анализа, который покажет примерный возраст захоронения.

Сайт «Усть-Лабинск Инфо» сообщил, что следователи связались с председателем районного отделения ветеранов и руководителем поискового клуба «Характерник» Павлом Гордеевым. Поскольку он имеет право работать со старыми захоронениями, ему поручили завершить раскоп.

«Кости скелета обнаружены на глубине 140-150 см. Это скорее всего мужчина: у скелета узкий таз при росте 160-170 см. Останки располагалось ровно. При нем не было металлических предметов, даже пуговиц, пряжки ремня, остатков кованой обуви. Был только браслет из медной проволоки, который окислился и изменил цвет. В ногах слева от скелета лежали два глиняных горшка. Один из них сохранился прекрасно, второй частично поврежден», — рассказал Гордеев.

По его мнению, в одном из горшков могли хранить пшеницу, так как поисковик нашел остатки ростков на дне. Он предположил, что горшки положили к покойному согласно ритуалу.