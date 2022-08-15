В Краснодарском крае ожидают «опасное» солнце и до 39 °С
Синоптики предупредили жителей Кубани о сильной жаре и высоком уровне ультрафиолетового излучения
В Краснодарском крае 15 августа ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. В ближайшие дни время на солнце нужно проводить с осторожностью, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, на Кубани в Ставрополье индекс ультрафиолета достигнет 7-9 единиц, а в республиках Северного Кавказа он будет больше 10. Это связано с очень прозрачным воздухом и дефицитом озона.
Стандарт ультрафиолетового индекса разработала Всемирная организация здравоохранения. Уровень излучения зависит от толщины воздуха, через который проходят солнечные лучи. Он выше в полуденные часы и ниже утром и вечером, минимален сразу после восхода и непосредственно перед закатом. Индекс от 1-2 — это безопасный уровень излучения, 8 и более — представляет большую опасность. Максимальная планка шкалы оценки индекса — 12.
По данным Краснодарского гидрометцентра, в понедельник с 15:00 до 17:00 ожидается жара до 39 ºС. В Краснодаре прогнозируют 34-36 ºС. По данным сервиса «Яндекс.Погода» индекс ультрафиолета будет равен 8.
На Черноморском побережье 30-35 ºС. В Сочи 28 ºС, в Геленджике и Новороссийске 30 ºС. Индекс ультрафиолета там тоже составит 8. Погода испортится только в Анапе — там ожидается небольшой дождь.