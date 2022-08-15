В Краснодарском крае ожидают «опасное» солнце и до 39 °С

В Краснодарском крае 15 августа ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. В ближайшие дни время на солнце нужно проводить с осторожностью, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на Кубани в Ставрополье индекс ультрафиолета достигнет 7-9 единиц, а в республиках Северного Кавказа он будет больше 10. Это связано с очень прозрачным воздухом и дефицитом озона.