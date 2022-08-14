В Краснодарском крае мужчина с ребенком провалились в дыру на мосту

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани мужчина с ребенком травмировались при переходе реки Лаба по мосту

«Исходя из опубликованных сведений, пешеходная часть автомобильного моста через реку Лаба в городе Лабинске находится в аварийном состоянии, имеются сквозные повреждения тротуара, которые не огорожены и не освещены, перила не закреплены и шатаются, в результате чего накануне в тёмное время суток мужчина провалился в образовавшийся пролом, получив повреждения ноги, а дошкольник ударился головой о перила», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту происшествия организована доследственная проверка, опасный участок моста огорожен.

Как писали Юга.ру, 22 апреля 2022 года на реке Кубань рухнула плотина Федоровского гидроузла. Временную дамбу размыло течением, а из-за веса самосвалов два моста, которые связывали хутора в Абинском и Северском районах, оказались в аварийном состоянии. 

Дети Лабинский район Происшествия

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