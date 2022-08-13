В Анапе мотоциклист столкнулся с автомобилем. Водителя байка в тяжелом состоянии увезла скорая помощь

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм -канала https://t.me/anapanovosti
    © Скриншот из телеграм -канала https://t.me/anapanovosti

В Анапе на Супсехском шоссе 13 августа мотоциклист врезался в автомобиль Mercedes. Водителя с травмами разной степени тяжести госпитализировали

В соцсетях Анапы появилось видео ДТП в районе поселка Сукко. На снятых сверху кадрах видно, как мотоциклист на высокой скорости на повороте врезается в автомобиль. После столкновения байк и его водитель пролетают несколько метров и падают на обочину.

По информации УГИБДД ГУ МВД по краю, водитель автомобиля Mercedes при повороте налево не уступил проезд перекрестка мотоциклу Honda.

В результате у 22-летнего мотоциклиста травмы различной степени тяжести. С места происшествия парня забрал автомобиль скорой помощи, сейчас он в реанимации. По факту ДТП правоохранители проводят проверку. 

Позже выяснилось, что водитель байка из Санкт-Петербурга. По информации местных СМИ, его планируют доставить санавиацией в Краснодар. В Анапе мужчина с женой жил около года.

Юга.ру также рассказывали, что в Краснодарском крае 19-летний водитель за рулем ВАЗ врезался в дерево и погиб на месте.  А на трассе под Армавиром ракетный комплекс «Искандер» попал в ДТП.

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