В Анапе мотоциклист столкнулся с автомобилем. Водителя байка в тяжелом состоянии увезла скорая помощь

В Анапе на Супсехском шоссе 13 августа мотоциклист врезался в автомобиль Mercedes. Водителя с травмами разной степени тяжести госпитализировали

В соцсетях Анапы появилось видео ДТП в районе поселка Сукко. На снятых сверху кадрах видно, как мотоциклист на высокой скорости на повороте врезается в автомобиль. После столкновения байк и его водитель пролетают несколько метров и падают на обочину.

По информации УГИБДД ГУ МВД по краю, водитель автомобиля Mercedes при повороте налево не уступил проезд перекрестка мотоциклу Honda.

В результате у 22-летнего мотоциклиста травмы различной степени тяжести. С места происшествия парня забрал автомобиль скорой помощи, сейчас он в реанимации. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

Позже выяснилось, что водитель байка из Санкт-Петербурга. По информации местных СМИ, его планируют доставить санавиацией в Краснодар. В Анапе мужчина с женой жил около года.

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