На трассе под Армавиром ракетный комплекс «Искандер» попал в ДТП

ДТП с ракетным комплексом «Искандер» и грузовиком произошло днем 11 августа. Кадрами с места аварии поделились в соцсетях. На них видно, что большегруз с водой развернуло, а из полуприцепа выпали пятилитровые бутылки с водой. У «Искандера» разбита кабина водителя.

В аварийно-спасательном отряде Новокубанска сообщили, что ДТП произошло на трассе «Кавказ» между стелой Новокубанска и поворотом в сторону Курганинска. Несколько человек зажало. На месте работали врачи.