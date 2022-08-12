На трассе под Армавиром ракетный комплекс «Искандер» попал в ДТП
Ракетный комплекс «Искандер» столкнулся на трассе около Новокубанска с водовозом
ДТП с ракетным комплексом «Искандер» и грузовиком произошло днем 11 августа. Кадрами с места аварии поделились в соцсетях. На них видно, что большегруз с водой развернуло, а из полуприцепа выпали пятилитровые бутылки с водой. У «Искандера» разбита кабина водителя.
В аварийно-спасательном отряде Новокубанска сообщили, что ДТП произошло на трассе «Кавказ» между стелой Новокубанска и поворотом в сторону Курганинска. Несколько человек зажало. На месте работали врачи.
Как писали Юга.ру, в Кущевском районе грузовик врезался в микроавтобус с пассажирами. Все произошло на трассе М-4 «Дон». Есть погибшие.
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