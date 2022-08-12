В Краснодарском крае 19-летний водитель за рулем ВАЗ врезался в дерево и погиб на месте

В ночь на 11 августа в Тимашевском районе на трассе Новокорсункая -хутор Красноармейский водитель врезался в дерево

В 2:11 на пульт дежурного Тимашевского аварийно-спасательного отряда поступил звонок о ДТП. Водитель за рулем ВАЗ-21140 на большой скорости не справился с управлением на закругленном участке дороги, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате сильного удара парень погиб на месте. В автомобиле была 14-летняя девушка без сознания. Спасатели деблокировали двоих человек из искореженного автомобиля.

Как сообщают СМИ Тимашевского района, по предварительным данным, у водителя не было прав на вождение автомобиля. Пострадавшую девушку увезли в районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Юга.ру писали ранее, что утром 11 августа на трассе М-4 под Краснодаром водитель сбила пожилого мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Он скончался до приезда скорой помощи.